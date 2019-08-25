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وزيرة البيئة الفرنسية السابقة لا تستبعد ترشحها للانتخابات الرئاسية عام 2022

الأحد، 25 أغسطس 2019 10:26 ص
وزيرة البيئة الفرنسية السابقة لا تستبعد ترشحها للانتخابات الرئاسية عام 2022 وزيرة البيئة والطاقة الفرنسية السابقة سيجولين رويال
أ ش أ

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أعلنت وزيرة البيئة والطاقة الفرنسية السابقة سيجولين رويال أنها لا تستبعد ترشحها لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة فى فرنسا والمقررة عام 2022 ولكن ليس تحت مظلة الحزب الاشتراكى.
وقالت وريال، التي عينها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سفيرة فرنسا المكلفة بملف المفاوضات المتعددة الأطراف حول القطبين الشمالي والجنوب - حسبما ذكر راديو "آر تي إل" اليوم /الأحد/ - إنها ترغب في مواصلة نضالها في مجالي البيئة والمرأة، وأكدت أنها ستكون حاضرة على الساحة السياسية للدفاع عن القيم التي تؤمن بها وأنها ستضع نفسها في خدمة هذه القيم.
كانت رويال مرشحة الحزب الاشتراكي الفرنسي للانتخابات الرئاسية الفرنسية لعام 2007، وكانت ستكون في حال نجاحها أول امرأة تتولى هذا المنصب في فرنسا، ولكنها خسرت الانتخابات أمام مرشح يمين الوسط "نيكولا ساركوزي" بعد أن حصدت 8ر46% من الأصوات وأعلنت عن ترشحها للانتخابات الرئاسية الفرنسية عام 2012.


فرنسا

انتخابات الرئاسة الفرنسية

سيجولين رويال

ماكرون

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