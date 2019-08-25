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وزارة التضامن تعلن توفير خدمة رفيق المسن لرعاية كبار السن فى منازلهم

الأحد، 25 أغسطس 2019 03:50 م
وزارة التضامن تعلن توفير خدمة رفيق المسن لرعاية كبار السن فى منازلهم رعاية المسنين
كتب مدحت وهبة

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انتهت وزارة التضامن من تدريب خريجى أول دفعات مشروع رفيق المسن حيث أعلنت  الادارة المركزية للرعاية الاجتماعية بالوزارة عن  توافر خدمة رفيق المسن  لرعاية المسنين في منازلهم من خلال الجمعيات الشريكة بالمشروع في المحافظات التي يستهدفها المشروع وهي "القاهرة -الجيزة - القليوبية والاسكندرية ".

وقالت الوزارة إنه يمكن الاستفادة من المشروع من خلال استمارة طلب خدمة رفيق المسن وارسالها عبر البريد الالكترونيcare@moss.gov.eg   كما يمكن ايضاً تقديم الاستمارة يدوياً بمقر وزارة التضامن الاجتماعي 19شارع المراغي بالعجوزة .

واكدت سمية الألفي رئيس الادارة المركزية للرعاية الاجتماعية، أن مشروع المسن أحد الافكار  التى تنتهجها  اللجنة العليا لكبار السن والتى شكلتها وزيرة التضامن الاجتماعى   وضمت مجموعة من الخبراء والمتخصصين والجمعيات العاملة  في مجال خدمة المسنين وكبار السن.

وأوضحت سمية الألفى، أنه في هذا الإطار تم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة ومعهد علوم المسنين بجامعة بني سويف وعدد من الجمعيات الاهلية العاملة في هذا المجال حيث قامت الوزارة وفقاً لهذا البروتوكول بتوفير كافة الحقائب التدريبية للشباب الملتحقين بالمشروع والتنسيق بين الأطراف المعنية حيث تم تدريب 150 شاب وفتاة على رعاية كبار السن وقد تم فعلياً تخريج الدفعة الاولى من رفقاء المسنين وأصبح  الان متاح التعاقد معهم لخدمة المسنين في المنازل من خلال الجمعيات الشريكة في المشروع بمقابل مادى مناسب .

كما  حصل المتدربين من خلال معهد علوم المسنين ببني سويف على شهادة معتمدة لاجتياز البرنامج التدريبي كما قامت الجمعيات المعنية باختيار واعداد وتشغيل رفيق المسن وإتاحة البرامج التدريبية ليتم مراجعتها وتوفير فرص العمل لمن يتم تدريبهم.

واضافت سمية الألفى، أن اهتمام الوزارة بكبار السن وتنفيذ مشروع " رفيق المسن " يهدف الى الحفاظ على الترابط والتماسك الاسري من خلال توفير الرعاية المنزلية للمسن داخل اسرته وتوفير البديل عن الرعاية المؤسسية للمسن حيث تم تدريب وتأهيل عدد من الشباب للعمل بمهنة رفيق المسن.

جدير بالذكر ان الشباب الذين تم اختيارهم قد حصلوا على تدريب على يد متخصصين نظرياً وعملياً في مجالات العلاج الطبيعي والرياضة للمسنين وكيفية قياس العلامات الحيوية للمسن والاسعافات الاولية كما حصلوا على تدريب ايضاً في ديناميكية تحريك المسن واجهزة الجسم والامراض الشائعة وصحة وتغذية المسن والرعاية النفسية والاجتماعية للمسن

 

 


وزارة التضامن

خدمة رفيق المسن

رعاية كبار السن

الجمعيات الأهلية

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