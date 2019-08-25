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"واشنطن بوست": ترامب يعرب لأول مرة عن أسفه لتصاعد الحرب التجارية

الأحد، 25 أغسطس 2019 11:14 ص
"واشنطن بوست": ترامب يعرب لأول مرة عن أسفه لتصاعد الحرب التجارية دونالد ترامب
كتبت ريم عبد الحميد

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 قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن الرئيس دونالد ترامب أعرب اليوم، الأحد، ولأول مرة عن آسفه لأن حربه التجارية مع الصين قد تحولت إلى ورطة دولية، ورد على سؤال صحفى عما إذا كان يأسف لما ألت إليه الأمور قائلا "نعم".

 

 وردا على سؤال عما إذا كان سيعيد التفكير فى كيفية تصاعد الأمور إلى عقوبات اقتصادية شديدة بين البلدين، ردا ترامب قائلا: "نعم بالتأكيد لما لا. ربما أيضا، لدى أفكار ثانية بشكل كل شىء".

 

 وكانت الصين قد فرضت فى الأيام الأخيرة تعريفة جديدة على البضائع الأمريكية، ورد ترامب برفع التعريفة على أكثر من 500 مليار دولار من المنتجات الصينية. وقد أثارت هذه الأفعال قلق المستثمرين وأشعلت المخاوف من أن المواجهة الطويلة يمكن أن تسفر عن ركود اقتصادى عالمى.

 

 إلا أن ترامب لم يبد استعدادا للتراجع، وقال إن الأمر كان يجب أن يحدث. واتهم الرئيس الأمريكي الصين بالممارسات التجارية غير العادلة، وقال إنها يجب ان تواجه بإجراءات أمريكية قاسية مهما كان الثمن.

 

وقال ترامب قبل تناوله الإفطار مع رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون: "أعتقد أنهم يريدون التوصل إلى اتفاق أكثر مما أرغب بكثير". وزعم ترامب أن المفاوضات مع الصين مستمرة، إلا أنه أشار قبل عدة ايام إلى ان الرئيس الصينيى شى جينبيج عدو للولايات المتحدة.

 


دونالد ترامب

الحرب التجارية

الصين

قمة السبع

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