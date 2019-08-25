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هيئة ميناء دمياط تعلن حركة السفن بها خلال آخر 24 ساعة

الأحد، 25 أغسطس 2019 09:56 م
هيئة ميناء دمياط تعلن حركة السفن بها خلال آخر 24 ساعة ميناء دمياط ـ أرشيفية
كتب رضا حبيشى

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أعلنت هيئة ميناء دمياط ، حركة السفن بها خلال آخر 24 ساعة، حيث استقبل عدد 4 سفينة حاويات وعدد 5 سفينة بضائع عامة، بينما غادر عدد 2 سفينة حاويات و5 سفينة بضائع عامة، ليصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 25 سفينة

وأضافت هيئة الميناء ، أن حركة الصادر من البضائع العامة بالميناء وصلت إلى 2200 طن ملح و3983 طن رمل و9970 طن فوسفات و2400 طن كسب، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 45565 طن ذرة و9642 طن حديد و1216 طن خشب و4340 طن سكر و3404 طن أرز معبأ.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 370 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 510 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1561 حاوية مكافئة.


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