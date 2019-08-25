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ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق داخل شقة سكنية فى الخليفة

الأحد، 25 أغسطس 2019 01:45 م
ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق داخل شقة سكنية فى الخليفة حريق شقة - أرشيفية
كتب سليم على

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أمرت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، بندب معمل الأدلة الجنائية، لمعاينة حريق شب داخل شقة سكنية تابعة لدائرة قسم الخليفة، وإعداد تقرير حول أسباب الحريق وحصر الخسائر والتلفيات.

 

وكشفت تحقيقات النيابة، تلقى غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغا يفيد بنشوب حريق فى أحدى الشقق فى منطقة الخليفة، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمنى وتم محاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وتم عملية اخماد الحريق، وانتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان بدون وقوع إصابات.

 

 

 

 

 


حريق شقة بالخليفة

سيارات الحماية المدنية

اخماد حريق الخليفة

الحماية المدنية بالقاهرة

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