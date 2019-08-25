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موجز 6.. مد المرحلة الأولى للكشف عن أورام الثدى فى 9 محافظات حتى آخر سبتمبر

الأحد، 25 أغسطس 2019 06:11 م
موجز 6.. مد المرحلة الأولى للكشف عن أورام الثدى فى 9 محافظات حتى آخر سبتمبر وزارة الصحة

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نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية عددا من الأخبار الهامة على رأسها إعلان وزارة الصحة والسكان عن مد المرحلة الأولى من مبادرة الكشف المبكر عن أورام الثدى حتى نهاية شهر سبتمبر المقبل والتى انطلقت فى 9 محافظات أول يوليو وكان مقررا انتهاؤها آخر أغسطس الجارى.. وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة 6 مساء..
 
 
أعلنت وزارة الصحة والسكان عن مد المرحلة الأولى من مبادرة الكشف المبكر عن أورام الثدى حتى نهاية شهر سبتمبر المقبل والتى انطلقت فى 9 محافظات أول يوليو وكان مقررا انتهاؤها آخر أغسطس الجارى.
 

 
 
 
قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إننا نعلم جميعاً جسامة التحديات التى تواجه الدول النامية، ومن ضمنها الدول الأفريقية، فى إطار سعيها للارتقاء بمستوى معيشة شعوبها، وتحقيق التنمية المستدامة، وكذلك المعوقات أمام تحقيق تلك الأهداف، والتى تتمثل فى الأزمات الدولية والإقليمية القائمة، وتسارع أحداثها وتشابكها، فلا بديل عن تحاورنا المتواصل حولها، وإشراكنا بشكل أكثر فى معالجتها، بما يتمشى مع المصالح المشتركة والمتبادلة، وكذا مع قواعد الديمقراطية التى يجب أن تسود وتترسخ فى العلاقات الدولية.
 

 
 
 
التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، وزير البترول والثروة المعدنية، لاستعراض عدد من ملفات عمل الوزارة، وكذا الموقف التنفيذى للمشروعات الجارى الانتهاء منها خلال الفترة القادمة.
 

 
 
 
أكدت مصادر دبلوماسية صدور الحركة الدبلوماسية للسفراء كاملة بعد التوقيع عليها، اليوم الأحد، مؤكدة أنه تقرر تعيين السفير إسماعيل خيرت سفيرا لمصر فى أثينا، والسفير أحمد فاروق سفيرا لمصر في الرياض، السفير خالد جلال سفيرا لمصر فى برلين.
 

 
 
 
أكدت وزارة الصحة والسكان أن مرضى الإيدز يحصلون على علاجهم بالمجان من المراكز المخصصة للعلاج بالجمهورية بنسبة 100 % مؤكده أنه لا يوجد جهات أجنبية تتحمل نفقات العلاج .
 

 
 
 
أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في كلمته في بداية جلسة شراكة مجموعة السبع مع أفريقيا إن مجموعة الـ7 تسعى بالتنسيق مع القادة الأفارقة لوضع موضوع المساواة على أجندة أعمال مجموعة السبع الصناعية خلال الفترة القادمة، ودعم القضايا التي تخدم استقرار القارة ومناقشة الأوضاع الأمنية فى منطقة الساحل وتسريع وتيرة النمو الاقتصادى ودعم ريادة الأعمال فى أفريقيا بالتعاون مع البنك الدولى.
 

 
 
 
ردت دار الإفتاء المصرية، على سؤال أحد متابعى صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، حول تجديد المقام المبني داخل المقابر، جاء نصه : " هل يجوز تجديد المقام المبنى داخل المقابر لولي من أولياء الله الصالحين؟".
 

 
 
 
قال الإماراتي عبد الرحمن خليفة سالم صبيح السويدي العضو السابق بجماعة الإخوان الإرهابية إنه نادم على انضمامه لجماعة الإخوان التى قضى فيها 35 عاماً متواصلة، وذلك خلال حوار مع مجلة "لوبان" الفرنسية.
 

 
 
 
قرر قاضى معارضات محكمة جنح مركز المحلة، تجديد حبس عنتيل قرية كفر حجازى بمركز المحلة بمحافظة الغربية، 15 يوما على ذمة التحقيقات فى قضية الفيديوهات الجنسية المنتشرة للمتهم على مواقع التواصل الاجتماعي وبين أهالى القرية.
 

 
 
 
 
 

الصحة

الكشف عن سرطان الثدى

عنتيل قرية كفر حجازى

قمة السبع الكبار

اليوم السابع بلس

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