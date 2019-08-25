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من له حق الاستئناف فى الأحكام الصادرة فى المخالفات؟ .. القانون يجيب

الأحد، 25 أغسطس 2019 09:12 ص
من له حق الاستئناف فى الأحكام الصادرة فى المخالفات؟ .. القانون يجيب منصة محكمة - أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر

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نص قانون الإجراءات الجنائية فى الباب الثانى منه " فى الاستئناف" ، مادة 402 على "انه لكل من المتهم والنيابة العامة أن يستأنف الأحكام الصادرة فى الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية فى مواد الجنح، ومع ذلك إذا كان الحكم صادراً فى إحدى الجنح المعاقب عليها بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه فضلاً عن الرد والمصاريف فلا يجوز استئنافه إلا لمخالفة القانون أو لخطأ فى تطبيقه أو فى تأويله أو لوقوع بطلان فى الحكم أو فى الإجراءات أثر فى الحكم.

أما الأحكام الصادرة منها فى مواد المخالفات فيجوز استئنافها:

(1)من المتهم إذا حكم عليه بغير الغرامة والمصاريف.

(2)من النيابة العامة إذا طلبت الحكم بغير الغرامة والمصاريف وحكم ببراءة المتهم أو لم يحكم بما طلبته.

وفيما عدا هاتين الحالتين لا يجوز رفع الاستئناف من المتهم أو من النيابة العامة إلا لمخالفة القانون أو لخطأ فى تطبيقه أو فى تأويله أو لوقوع بطلان فى الحكم أو فى الإجراءات أثر فى الحكم.

ونصت المادة 403 على " يجوز استئناف الأحكام الصادرة فى الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية فى المخالفات والجنح من المدعى بالحقوق المدنية ومن المسئول عنها أو المتهم فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذى يحكم فيه القاضى الجزئى نهائياً".


قانون الإجراءات الجنائية

الاستئناف فى الجنح والجنايات

من له حق الاستئناف

استئناف النيابة العامة

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