مقتل 3 أشخاص إثر تحطم طائرة بجبال الألب السويسرية

أ ش أ

لقي ثلاثة أشخاص حتفهم جراء حادث تحطم طائرة بمنطقة "ممر سيمبلون" في جبال الألب السويسرية.

وقالت الشرطة في مقاطعة "كانتون فاليز" السويسرية - حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، اليوم،الأحد، إن الطائرة الخفيفة أقلعت في وقت سابق اليوم من مطار يقع غربي سويسرا وكانت متجه إلى إيطاليا، غير أنها تحطمت بعد أقل من ساعة ونصف من إقلاعها فوق "ممر سيمبلون" بالقرب من الحدود الإيطالية واشتعلت بها النيران.

وأضافت الشرطة أنه تم انتشال جثامين الضحايا من بينهم قائد الطائرة، وراكب، وطفل صغير، مشيرة إلى أنه ما زالت تجري إجراءات التعرف على هوياتهم بشكل رسمي.

فيما لفتت الشبكة الإخبارية، إلى أنه لم ترد تقارير على الفور بشأن السبب المحتمل وراء تحطم الطائرة على "ممر سيمبلون" الذي يقع على ارتفاع ألفين و500 متر فوق مستوى سطح البحر ويصل جنوبي سويسرا بشمالي إيطاليا.