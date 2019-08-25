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مقتل وإصابة 48 مسلحا من طالبان خلال عمليات عسكرية فى أفغانستان

الأحد، 25 أغسطس 2019 06:31 م
مقتل وإصابة 48 مسلحا من طالبان خلال عمليات عسكرية فى أفغانستان الجيش الافغانى
أ ش أ

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أعلن الجيش الأفغاني مقتل وإصابة 48 مسلحًا من حركة طالبان على الأقل، من بينهم أحد قادة الحركة في إقليم بلخ بشمال أفغانستان.

وأضاف فيلق "شاهين 209" التابع للجيش الأفغاني - في بيان أوردته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية - أن القوات الأمنية نفذت عمليات عسكرية تضمنت غارات جوية وضربات مدفعية وعمليات برية ضد مسلحي حركة طالبان في إقليم بلخ.

وأشار البيان إلى أن القوات الأمنية تمكنت من قتل 30 مسلحًا من طالبان، بالإضافة إلى إصابة 18 آخرين خلال العمليات العسكرية.

وتمكنت القوات الأمنية من تدمير 4 دراجات نارية كانت بحوزة المسلحين خلال العمليات العسكرية.

وأوضح الجيش الأفغاني أن ثلاثة من عناصر قوات الأمن قُتلوا خلال العمليات العسكرية، فيما أصيب 5 آخرون.

 

 


افغانستان

طالبان

الجيش الافغانى

غارات جوية

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