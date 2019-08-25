سوبر كورة
Ads
الأحد، 25 أغسطس 2019 01:37 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

مقتل مسؤول أفغانى بارز على يد "طالبان"

الأحد، 25 أغسطس 2019 01:26 م
مقتل مسؤول أفغانى بارز على يد "طالبان" طالبان
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد مسؤولون بمقاطعة "سمنجان" الأفغانية اليوم /الأحد/ مقتل عضو بمجلس المقاطعة؛ بعدما اختطفته جماعة "طالبان" بمقاطعة "بغلان".
وأوضحت الشرطة أنه تم العثور على جثمان المسؤول حليم سادات بشمال مقاطعة بغلان صباح اليوم، موضحة أن "طالبان" احتجزته كرهينة إلى جانب ثلاثة آخرين، إلا أنه لا توجد أي معلومات عنهم حتى الآن.
وذكرت شبكة "طلوع" الأفغانية أن المختطفين الثلاثة هم قادة قبليين في "سمنجان" اختطفتهم "طالبان" من الطريق السريع الواصل بين المقاطعة ومقاطعة "بغلان"، ولم تعلق جماعة "طالبان" بشكل منفرد على الحادث.


طالبان

حركة طالبان

أفغانستان

الحكومة الأفغانية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد فى دقيقة.. كل ما تريد معرفته عن برنامج حجز تذاكر القطارات عبر الموبايل

شاهد فى دقيقة.. كل ما تريد معرفته عن برنامج حجز تذاكر القطارات عبر الموبايل

تعرف على جدول أعمال قمة مجموعة السبع بمشاركة الرئيس السيسى

تعرف على جدول أعمال قمة مجموعة السبع بمشاركة الرئيس السيسى

شباب مجرمة

شباب مجرمة

تقارير: ليفربول يوافق على رحيل محمد صلاح الصيف القادم

تقارير: ليفربول يوافق على رحيل محمد صلاح الصيف القادم

91% من القراء يؤيدون تكثيف حملات إزالة التعديات على أملاك وأراضى الدولة

91% من القراء يؤيدون تكثيف حملات إزالة التعديات على أملاك وأراضى الدولة

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

منظومة التأمين الصحى × 55 يوما.. 8 إنجازات حققها المشروع لـ920 ألف مواطن

منظومة التأمين الصحى × 55 يوما.. 8 إنجازات حققها المشروع لـ920 ألف مواطن

تعرف على شروط استحقاق الأرامل والأبناء والأخوات للمعاش بقانون التأمينات الجديد

تعرف على شروط استحقاق الأرامل والأبناء والأخوات للمعاش بقانون التأمينات الجديد

"يا ترى تقدر تشترى ايه من السوق بـ50 جنيه".. 8 أصناف خضروات أقل من 10 جنيهات

"يا ترى تقدر تشترى ايه من السوق بـ50 جنيه".. 8 أصناف خضروات أقل من 10 جنيهات

برشلونة يسعى لتصحيح المسار ضد ريال بيتيس فى الدوري الإسباني

برشلونة يسعى لتصحيح المسار ضد ريال بيتيس فى الدوري الإسباني

4 خضروات تساعدك فى إنقاص الوزن.. تعرف عليها

4 خضروات تساعدك فى إنقاص الوزن.. تعرف عليها

طقس اليوم مائل للحرارة على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

طقس اليوم مائل للحرارة على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة