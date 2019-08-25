مطار القاهرة يستقبل أولى طائرات مصر للطيران من صفقة إيرباص سبتمبر المقبل

كتبت رحاب نبيل

يستقبل مطار القاهرة الدولى، فى الأسبوع الأول من سبتمبر المقبل، أولى طائرات شركة مصر للطيران من طراز "A220 – 300" قادمة من مصنع "ميربل" فى كندا، ضمن صفقة الـ12 التى تعاقدت عليها الشركة.

ويوفر هذا الطراز للمسافرين الراحة القصوى أثناء الرحلة، من خلال تصميمها المبتكر فى المقصورة المؤلفة من 134 مقعدًا تعد الأوسع فى الدرجة الاقتصادية بالمقارنة مع غيرها من الطائرات ضمن فئة الممر الواحد، وتتمتع الطائرة بنوافذ كبيرة لتوفير المزيد من الضوء الطبيعى للمقصورة.

ويتميز طراز A220 بكفاءة عالية في استهلاك الوقود وراحة عالية للركاب من خلال هيكل الطائرة العريض، كما يجمع الطراز A220 بين أحدث التقنيات المتقدمة لتوفير ديناميكية هوائية عالية، والمواد عالية الجودة، بالإضافة إلى أحدث محركات توربوفان لشركة "برات آند ويتني" من طراز PW1500G، حيث تعمل هذه المحركات على توفير حرق وقود بنسبة 20%على الأقل لكل مقعد مقارنة بطائرات الجيل السابق، وبمدى يصل إلى 3400 ميل بحرى (6،300 كم).