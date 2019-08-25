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مضادات الاكتئاب سلاح ذو حدين..تعرف على الآثار الجانبية لتناولها

الأحد، 25 أغسطس 2019 02:00 م
مضادات الاكتئاب سلاح ذو حدين..تعرف على الآثار الجانبية لتناولها الاكتئاب - صورة ارشيفية
كتبت هند عادل

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يلجأ الكثيرين لتناول أدوية مضادات الاكتئاب لعلاج بعض الأمراض والمشاكل النفسية، ولكن هذا النوع من الأدوية يصاحبه الكثير من الأثارالجانبيه أهمها الشعوربالغثيان، زيادة الوزن ومشكلات النوم والأرق.

ووفقا لموقع " mayoclinic" فان الأشخاص الذين يتناولون مضادات الاكتئاب ويعانون من مشاكل بالقلب يجب إجراء مخطط كهربية القلب لمراقبة إليه عمل النبضات للتأكد من عدم وجود خلل بها خاصة أن هذه الأدوية قد تؤدى إلى زيادة خطرالإصابة باضطرابات نظم القلب الخطيرة .

والتوقف المفاجيء عن تناول أدوية مضادات الإكتئاب يصاحبه العديد من الأعراض أيضا التى تشبه أعراض الانسحاب.

وهناك عدة خطوات يجب اتباعها عند تناول مضادات الاكتئاب للتخفيف من أثارها الجانبيه مثل خفض من مستوى الأطعمة والمشروبات الغنية بالسكريات والمشروبات المحلاة، تناول الأطعمة المغذية منخفضة السعرات مثل الخضروات والفاكهة، وتجنب الدهون المشبعة، ممارسه نشاط بدني منتظم طوال أيام الأسبوع.

ومن الأثارالجانبية الشائعة أيضا عند تناول مضادات الاكتئاب هى الإرهاق والنعاس وخصوصا أثناء الأسابيع الأولى من البدء فى تناول مضاد للاكتئاب، ويجب على المريض الحصول على قيلولة قصيرة في أثناء النهاروتجنب القيادة حتى ينتهي الشعور بالإرهاق والنعاس، تناول مضاد الاكتئاب في وقت النوم فقط.


مضادات الاكتئاب

الاكتئاب

مشاكل نفسيه

اثار جانبيه للادويه

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