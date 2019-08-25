مصطفى الفقى يبحث فى أثينا التعاون بين مكتبة الإسكندرية ومتحف بيناكى

الإسكندرية جاكلين منير

استقبل الدكتور جورج منجنز؛ المدير الأكاديمى لمتحف بيناكي، الدكتور مصطفى الفقى مدير مكتبة الإسكندرية والوفد المرافق له، وذلك فى إطار مشاركة الوفد بمؤتمر الاتحاد الدولى لجمعيات ومؤسسات المكتبات (الإفلا) الذى يعقد حاليًا فى العاصمة اليونانية أثينا.

وناقش الفقى خلال اللقاء سبل تطوير المتاحف باعتبارها مراكز ثقافية تسعى للحفاظ على الكنوز التاريخية والتراث الإنسانى والتعريف به، كما تعرف على خبرات الدكتور جورج منجنز فى هذا الإطار، وهو حاصل على الدكتوراه فى تاريخ منطقة طور سيناء من جامعة لندن، ويقوم بتدريس تاريخ الفن البيزنطى والإسلامى فى العديد من الجامعات العالمية، وشارك فى بعثات استكشافية أثرية فى اليونان وقبرص ومصر.

وتطرق الدكتور مصطفى الفقى والوفد المرافق له إلى إمكانية التعاون بين المتحف ومكتبة الإسكندرية التى تضم عددًا من المتاحف.

وتفقد أرجاء المتحف الذى يضم قطعًا فنية وأثرية نادرة تعود للحقبة اليونانية الرومانية والبيزنطية، إلى جانب قسم الفن الإسلامى الذى يضم 8000 قطعة من التحف الإسلامية من الذهب والأعمال المعدنية والمنسوجات والزجاج.

جدير بالذكر أن متحف بيناكى تأسس على يد أنطونيوس بيناكى الذى ولد بمدينة الإسكندرية المصرية عام 1873، وجمع بها أولى مجموعاته الفنية التى تبرع بها لليونان عند استقراره بها عام 1926.