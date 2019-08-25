مصرع عاملة تناولت حبوب منع تسوس القمح السامة بالفيوم

الفيوم - رباب الجالى

لقيت عاملة بمعمل تحاليل، بمركز أبشواي، بمحافظة الفيوم، مصرعها، إثر تناولها أقراصا سامة عن طريق الخطأ، ونقلت لمستشفى أبشواى المركزى.



تلقى اللواء عادل الطحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة أبشواي، بورود بلاغ من مستشفى الفيوم العام، بوصول "و.م.أ" (16 سنة-عاملة بمعمل تحاليل)، ومقيمة بمنشأة أبشواي، جثة هامدة إدعاء تسمم.



بالفحص، تبين من سؤال شقيقها "أ.م" (34 سنة - عامل)، أنها تناولت أقراص مكافحة تسوس القمح، على سبيل الخطأ ولم يتهم أحدا بالتسبب فى وفاتها، وأظهر الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أن سبب الوفاة، هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، نتيجة تناول سوس القمح، ولا توجد إصابات ظاهرة بالجثة، ولا توجد شبهة جنائية فى الوفاة.



حرر محضر بالواقعة، قيد برقم 2784 لسنة 2019م إدارى مركز شرطة أبشواي، وأخطرت النيابة للتحقيق.