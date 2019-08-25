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مستشارة الاتحاد الإفريقى تشارك فى قمة تيكاد

الأحد، 25 أغسطس 2019 10:46 م
مستشارة الاتحاد الإفريقى تشارك فى قمة تيكاد نميرة نجم
كتبت- هناء أبو العز

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وصلت اليوم السفيرة نميرة نجم المستشار القانوني للإتحاد الافريقي طوكيو عاصمة اليابان قادمة من نيويورك بالولايات المتحدة، للمشاركة فى أعمال القمة الأفريقية اليابانية السابعة "تيكاد"، والتى تبدأ أعمالها التحضيرية اليوم فى مدينة يوكوهاما باليابان.
 
كانت نجم قد ترأست الأسبوع الماضي وفد الإتحاد الافريقي فى جولة التفاوض الجارية حاليا فى مقر الأمم المتحدة بنيويورك، بشان إتفاق دولى جديد منبثق عن إتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار الخاص بالتنوع البيولوجى البحرى فى المناطق الخارجة عن الولاية الوطنية. 
 
وصرحت السفيرة أن الإتفاق يهدف إلي إيجاد آلية مستدامة لإدارة الموارد البحرية الحية فى المناطق التى تخرج عن الولاية الوطنية. 
 
وأوضحت نجم أنه فى ضوء إهتمام الإتحاد الأفريقي بدعم الدول أعضائه فى المسائل المتعلقة بإدارة البحار والمحيطات لفائدة المواطنين حول القارة، شارك مكتب المستشار القانوني للإتحاد الأفريقي فى إجتماعات المجموعة الافريقية، التى تجتمع على هامش المفاوضات للوقوف على اخر التطورات فى الموقف الافريقي خلال التفاوض وسبل دعم مكتب المستشار القانونى للمفاوضين الأفارقة.
 
وأشارت نجم أن اللقاءات أثمرت حتى الآن على أهمية إقامة المكتب القانوني للإتحاد لمزيد من الإجتماعات المشتركة فيما بين المجموعة الأفريقية والمفاوضين الأفارقة خلال الفترة المقبلة وقبيل عقد الجولة الجديدة للتفاوض لمناقشة الموضوعات الفنية المطروحة للتفاوض بشكل أعمق مما  يؤدى الى إستمرار التعبير عن موقف موحد للقارة الأفريقية. 
 
ويرأس بالإنابة وفد الإتحاد الأفريقي في إستكمال باقي جولات التفاوض الراهنة في نيويورك والمستمرة حتي نهاية شهر أغسطس الجاري بالأمم المتحدة بعد سفر المستشار القانوني للإتحاد الأفريقي لليابان، جى فلورى من مكتب المستشار القانونى للإتحاد.
 
 
 
 
 

نميرة نجم

تيكاد

افريقيا

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