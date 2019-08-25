مسئول أوروبى لقاء جونسون وتوسك بخصوص بريكست لم يكن مثمر

كتب : أحمد علوى

قال مصدر مسئول بالمؤسسات الأوروبية، اليوم الأحد ، ان اللقاء الذى جمع بين رئيس الوزراء البريطانى، بوريس جونسون، ورئيس المجلس الأوروبى، دونالد توسك، على هامش مجموعة السبع "G7"، حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى لم يحقق أى تقدم.

وفى تعليق على اللقاء الذى جرى على هامش قمة مجموعة "السبع الكبار" فى مدينة بياريتس الفرنسية، قال المصدر لوكالة "تاس" الروسية، اليوم الأحد: "ناقش رئيس الوزراء جونسون، والرئيس توسك الوضع حول بريكست. لا يوجد أى تقدم يذكر، واتفق الطرفان على مواصلة اتصالاتهما، بما فى ذلك فى نيويورك، أثناء أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة فى سبتمبر".

وأعلن توسك ، أمس السبت ، أن الاتحاد الأوروبى منفتح على كل أشكال التعاون مع رئيس الحكومة البريطانية، باستثناء "الخروج بلا اتفاق".

وأشار رئيس المجلس الأوروبى إلى استعداده لمناقشة جميع أفكار جونسون المقبولة بالنسبة للاتحاد، بما فيها أفكاره حول إشكال "بريكست" الأكبر، وهو نظام مراقبة الحدود بين إيرلندا (عضو الاتحاد) وإيرلندا الشمالية، التى هى جزء من بريطانيا وتخرج من الاتحاد الأوروبى مع سائر المملكة المتحدة.

ويطالب جونسون بإضفاء تعديلات على هذا البند من وثيقة الاتفاق حول "بريكست"، فيما تصر بروكسل على أن نص الوثيقة غير قابل لإعادة النظر فيه، ولا يمكن مناقشة سوى تفاسيره ، ومن المقرر أن تغادر بريطانيا صفوف الاتحاد الأوروبى قبل 31 أكتوبر المقبل.