"مرور أسوان" ترصد 626 مخالفة وتضبط سائقا متعاطيا مواد مخدرة

أسوان - صلاح المسن

نظمت مديرية أمن أسوان، اليوم حملة مرورية شاركت فيها إدارات المرور والبحث الجنائي، مدعومة بمجموعات قتالية من قوات الأمن بأسوان، تضمنت جهود الحملة نشر أكمنة مرورية بمختلف الطرق السريعة والرئيسية وداخل المدن بأنحاء محافظة أسوان.

أسفرت جهود الحملة عن تحرير نحو 626 مخالفة مرورية متنوعة وتم ضبط 8 دراجات نارية بدون ترخيص وتم فحص 25 قائد سيارة بكمين غرب أسوان - دائرة مركز شرطة أسوان وأسفر الفحص عن ضبط حالة إيجابية لتعاطي مخدر حشيش وبانجو.

وكما تضمنت الجهود تحرير 129 مخالفة تجاوز حد السرعة المقررة.والتصالح الفوري في 84مخالفة وتحرير 110 مخالفات غرامة ونش.

وشملت الجهود أيضا سحب تراخيص 89 حالة لعدم قبول التصالح، كما أسفرت الحملة عن تحرير206 مخالفات متنوعة تم تحرير المحاضر اللازمة وتباشر النيابات المختصة التحقيق.