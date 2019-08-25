سوبر كورة
Ads
الأحد، 25 أغسطس 2019 02:54 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

"مرور أسوان" ترصد 626 مخالفة وتضبط سائقا متعاطيا مواد مخدرة

الأحد، 25 أغسطس 2019 02:16 م
"مرور أسوان" ترصد 626 مخالفة وتضبط سائقا متعاطيا مواد مخدرة حملة مرورية - أرشيفية
أسوان - صلاح المسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نظمت مديرية أمن أسوان، اليوم حملة مرورية شاركت فيها إدارات المرور والبحث الجنائي، مدعومة بمجموعات قتالية من قوات الأمن بأسوان، تضمنت جهود الحملة نشر أكمنة مرورية بمختلف الطرق السريعة والرئيسية وداخل المدن بأنحاء محافظة أسوان.

أسفرت جهود الحملة عن تحرير نحو 626 مخالفة مرورية متنوعة  وتم ضبط 8 دراجات نارية بدون ترخيص وتم فحص 25 قائد سيارة بكمين غرب أسوان - دائرة مركز شرطة أسوان وأسفر الفحص عن ضبط حالة إيجابية لتعاطي مخدر حشيش وبانجو.

وكما تضمنت الجهود تحرير 129 مخالفة  تجاوز حد السرعة المقررة.والتصالح الفوري في 84مخالفة وتحرير 110 مخالفات غرامة ونش.

وشملت الجهود أيضا سحب تراخيص 89 حالة لعدم قبول التصالح، كما أسفرت الحملة عن تحرير206 مخالفات متنوعة تم تحرير المحاضر اللازمة وتباشر النيابات المختصة التحقيق.


كمين

مخدرات

ترخيص

مرور اسوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
عدوان إسرائيلى جديد.. لبنان يعلن سقوط طائرة إسرائيلية وانفجار أخرى فى الجنوب بمنطقة معوض.. الحريرى: انتهاك للقرار 1701.. والرئيس اللبنانى: انتهاك سافر واستهداف للاستقرار.. وحزب الله يتعهد بالرد فى كلمة أمينه

عدوان إسرائيلى جديد.. لبنان يعلن سقوط طائرة إسرائيلية وانفجار أخرى فى الجنوب بمنطقة معوض.. الحريرى: انتهاك للقرار 1701.. والرئيس اللبنانى: انتهاك سافر واستهداف للاستقرار.. وحزب الله يتعهد بالرد فى كلمة أمينه

تجديد حبس عنتيل قرية كفر حجازى بالمحلة 15 يوما بقضية الفيديوهات الجنسية

تجديد حبس عنتيل قرية كفر حجازى بالمحلة 15 يوما بقضية الفيديوهات الجنسية

شاهد فى دقيقة.. كل ما تريد معرفته عن برنامج حجز تذاكر القطارات عبر الموبايل

شاهد فى دقيقة.. كل ما تريد معرفته عن برنامج حجز تذاكر القطارات عبر الموبايل

تعرف على جدول أعمال قمة مجموعة السبع بمشاركة الرئيس السيسى

تعرف على جدول أعمال قمة مجموعة السبع بمشاركة الرئيس السيسى

شباب مجرمة

شباب مجرمة

تقارير: ليفربول يوافق على رحيل محمد صلاح الصيف القادم

تقارير: ليفربول يوافق على رحيل محمد صلاح الصيف القادم

91% من القراء يؤيدون تكثيف حملات إزالة التعديات على أملاك وأراضى الدولة

91% من القراء يؤيدون تكثيف حملات إزالة التعديات على أملاك وأراضى الدولة

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

منظومة التأمين الصحى × 55 يوما.. 8 إنجازات حققها المشروع لـ920 ألف مواطن

منظومة التأمين الصحى × 55 يوما.. 8 إنجازات حققها المشروع لـ920 ألف مواطن

تعرف على شروط استحقاق الأرامل والأبناء والأخوات للمعاش بقانون التأمينات الجديد

تعرف على شروط استحقاق الأرامل والأبناء والأخوات للمعاش بقانون التأمينات الجديد

"يا ترى تقدر تشترى ايه من السوق بـ50 جنيه".. 8 أصناف خضروات أقل من 10 جنيهات

"يا ترى تقدر تشترى ايه من السوق بـ50 جنيه".. 8 أصناف خضروات أقل من 10 جنيهات

برشلونة يسعى لتصحيح المسار ضد ريال بيتيس فى الدوري الإسباني

برشلونة يسعى لتصحيح المسار ضد ريال بيتيس فى الدوري الإسباني

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة