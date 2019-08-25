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مذيعة إخوانية: "عصام العريان قالنا اللى مش عاجبه الجماعة يروح فى 60 داهية"

الأحد، 25 أغسطس 2019 02:32 م
مذيعة إخوانية: "عصام العريان قالنا اللى مش عاجبه الجماعة يروح فى 60 داهية" عصماء البقشيشى
كتب محمود العمرى

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شنت العصماء البقشيشى، المذيعة الإخوانية، هجوما كبيرا على قيادات الإخوان الإرهابية الهاربين، قائلة: "إن تخلى القيادات عن الشباب هو مبدأ داخل الجماعة وليس بجديد على هؤلاء، ومن قبل قالها لنا عصام العريان، القيادى بالجماعة، لما كنا بنعترض على أى أمر، قال اللى مش عاجبه الوضع فى الجماعة يروح فى ستين داهية".

وأضافت المذيعة الإخوانية فى تسجيل عبر صفحتها، إن تخلى إبراهيم منير ليس أمرا جديدا على الجماعة، والغريب أن هناك مثل وجدى غنيم وغيره يخرج ويدافع عن هذه الأمور، وحاليا مفيش جماعة من الأساس، وكل اللى بيحصل من القيادات مزايدات على الشباب، موجهة حديثها إلى القيادات: "عيب اللى بيحصل ومفيش حد عايز ياخد أى خطوة، ومش عارفة إزاى هتقفوا أمام ربنا، عليكم أن تتركوا أماكنكم بدل الخراب اللى بتشهده الجماعة حاليا".

كانت العصماء البقشيشي، المذيعة الإخوانية، وإحدى عضوات الجماعة، شنت هجومًا حادًا على قيادات الإخوان بالخارج وأيمن نور منذ أيام، وذلك بسبب الحفل الأخير الذى نظمته الجماعة فى إسطنبول بحضور قيادات الإخوان عن ذكرى رابعة، مؤكدة أن كل هذه الأمور سفه وتفاهة، وأن كل ما يقومون به مجرد حفلات وفعاليات ومؤتمرات لمجرد الصعبانيات، وأن الإخوان ومن نظموا الحفل الخاص برابعة يؤكد أننا شاطرين فى الهيافة، ولا نفكر فى أى حاجة عليها القيمة". 


الاخوان

الإرهاب

عصام العريان

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