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محافظ كفرالشيخ: حملات حق الشعب لقطع المرافق عن المخالفين فى تقنين الأراضى

الأحد، 25 أغسطس 2019 05:04 م
محافظ كفرالشيخ: حملات حق الشعب لقطع المرافق عن المخالفين فى تقنين الأراضى الدكتور اسماعيل عبدالحميد محافظ كفرالشيخ
كفر الشيخ _ محمد سليمان

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أعلن الدكتور اسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، بدء حملات استعادة حق الشعب، لقطع المرافق عن الحالات غير الملتزمين فى التقنين لأراضى الدولة والمتقاعسين عن سداد أموال الشعب، بقيادة اللواء ياسر الحفناوى، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وقيادات مديرية الأمن، ورؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والمدن بالتنسيق مع الجهات المعنية، تنفيذاً لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017م، وقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017م، بشأن الأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017م وتعديلاته، وإلحاقاً للكتب الدورية الصادرة بشأن طلبات التقنين غير الجادة.

وأضاف المحافظ، تشمل الحالات التى لم يقم أصحابها بسداد رسوم الفحص، والمعاينة، بالاضافة إلى كافة الحالات التى سبق و تم رفضها من اللجنة المشكله بقرار المحافظة رقم 15793لسنة 2018م، وكذا الطلبات التى تم الموافقة عليها ولم يقم أصحابها بإستكمال إجراءات التعاقد، وسيتم قطع كافة المرافق (مياه وكهرباء وغاز) لكافة الحالات سالفة البيان بالتنسيق مع الجهات المختصة من خلال قاعدة البيانات المدققة بتلك الحالات، تمهيداً لإدراجهم ضمن حملات الازالة المكبرة، وذلك لعدم إثبات الجدية فى طلبات التقنين المقدمه منهم وسداد أموال الشعب.

أوضح محافظ كفرالشيخ، أنه سيتم اعادة توصيل المرافق للحالات التى سيتم فصل المرافق عنها فى حالة الإلتزام بالسداد طبقاً للقانون ووفقاً للإجراءات، مهيبا بالمواطنين بسرعة إنهاء إجراءات التقنين تطبيقاً للقانون رقم 144 لسنة 2017م، وسداد أموال الشعب.

 


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