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محافظ بنى سويف يكافئ تمريض مستشفى ويحيل المتغيبين للتحقيق

الأحد، 25 أغسطس 2019 05:07 م
محافظ بنى سويف يكافئ تمريض مستشفى ويحيل المتغيبين للتحقيق المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف
بنى سويف - أيمن لطفى

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قرر المستشار هانى عبد الجابر، محافظ بنى سويف، صرف مكافأة شهر لطاقم التمريض بمستشفى اهناسيا المركزى، لانضباطهم في عملهم وأدائهم المتميز فى تقديم الخدمة الصحية للمواطنين، وشمل القرار أيضا إحالة المتغيبين عن العمل إلى التحقيق والذين قد يؤثر غيابهم على أداء مستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين، مشددا على أنه لا تهاون فى أى قصور يعرقل جهود الدولة الهادفة لتحسين مستوى الخدمة الصحية.

وتفقد محافظ بنى سويف اليوم الأحد الأقسام الطبية بالمستشفى، والتى بدأها بالطوارئ، وتابع جانباً من تقديم الخدمة الطبية لبعض المرضى ، متفقداً مستوى الخدمات الطبية والعلاجية بأقسام العناية المركزة ، والعمليات ، والحضانات ،والأسنان،والعيادات الخارجية ، موجها مسؤولي مديرية الصحة بالمتابعة اليومية الميدانية لمستوى الخدمة مع تقديم تقارير يومية عن الوضع أولا بأول لتلافي أى تقصير فى أداء الخدمة .

وأثنى محافظ بنى سويف على تواجد طاقم التمريض بالأعداد المطلوبة في كل قسم طبي بالمستشفى، مشددا على أهمية الانضباط في أداء القطاعات الخدمية، خاصة في خدمة حيوية مثل الخدمات الطبية والعلاجية ، فى حين أبدى  استياءه من تراكم بعض  القمامة بفناء المستشفى ، مشددا على النظافة العامة طوال اليوم، حيث كلف لجان المتابعة بديوان عام المحافظة بإعداد تقرير مصور عن مستوى النظافة بالمستشفيات المركزية، مؤكدا على أن لن يتردد في مجازاة المقصرين فى هذا الجانب،حرصا على صحة وسلامة المرضى المترددين على المستشفيات وحفاظا على المظهر العام بصريا وبيئيا.

كما تفقد المحافظ موقع أعمال مشروع تطوير مستشفى اهناسيا المركزي ، والذي تنفذه  الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، حيث ناقش  خطوات سرعة الانتهاء من أعمال التطوير والتي تشمل عملية إحلال وتجديد بتكلفة 74 مليون جنيه وفق البرنامج الزمني المعد لذلك لدخولها الخدمة ودعم منظومة الصحة بإهناسيا.

كما حرص محافظ بني سويف على تفقد مبنى العيادات الخارجية الجديد، للوقوف على الموقف التنفيذي للمشروع ، ودراسة إمكانية تشغيل المبنى لتقديم الخدمة الصحية ، مشيرا إلى أن تشغيل المبنى في الوقت الحالي يمثل انفراجة في مجال الخدمة الطبية بمركز اهناسيا ، حيث يوجد ضغط كبير على أماكن العيادات المؤقتة لحين انتهاء مشروع تطوير المستشفى بالكامل.

 


مستشفى اهناسيا المركزى

مكافاه طاقم التمريض

احاله المتغيبين للتحقيق

الخدمه الطبيه

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