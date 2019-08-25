محافظ الجيزة يتفقد اعمال الصيانة بالمدارس ويوجه برفع الإشغالات بمحيطها

كتب سيد الخلفاوى

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، عدد من مدارس ادارة الهرم التعليمية، لمتابعة أعمال الصيانة بالمدارس ، استعدادا للعام الدراسى الجديد، برفقة خالد حجازى مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة وأشرف سلومة مدير عام إدارة الهرم التعليمية.

وتابع المحافظ الأعمال التى تتم بمدرسة الفراعنة الرسمية والتى يتم إضافة 16 فصل دراسى بها، بالجهود الذاتية، لحل مشكلة الكثافة، بتكلفة 8 مليون جنيه تقريبا، كما تابع أعمال صيانة مجمع مدارس منشأة البكارى والتى تتم بتكلفة 250 ألف جنيه.

ووجه المحافظ بضرورة الإسراع فى العمل للانتهاء قبل بدء العام الدراسى الجديد، موجها رؤساء الأحياء بتوفير كل سبل الدعم للادارات التعليمية، ورفع الإشغالات بمحيط المدارس لتوفير الهدوء للطلاب.

يذكر أنه من المقرر أن يتم افتتاح مدرستين جديدتين بالهرم، كما تتم اعمال صيانة بعدد من المدارس بالهرم، بتكلفة 12 مليون جنيه تقريبا، منها مدرسة أحمد بهجت ، ومدرسة أبو الهول ومدارس "الصفا والمروة، وشهداء الحرية .