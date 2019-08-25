متستهونش بنزلات البرد..سبب رئيسى للإصابة بالتهاب الشعب الهوائية

كتبت هند عادل

الأمراض التنفسيه من أكثر الأمراض التى تمثل مصدر إزعاج لأى شخص خاصة الأطفال فهم من أكثر الفئات عرضه للإصابة بها، والتهاب الشعب الهوائية أحد الأمراض التى تصيب الجهاز التنفسى التى يصاحبها سعال مؤلم مصحوب بمخاط سميك الذى يمكن أن يتغير لونه ويحتاج إلى علاج مشدد حتى لا يتطور الأمر إلى مشكلة مزمنه يصعب علاجها.

ووفقا لموقع" mayoclinic"، يحدث التهاب الشعب الهوائية نتيجة للإصابة بنزلات البرد أو عدوى تصيب الجهاز التنفسي، وهناك نوع مزمن منه وهو أشد خطوره عبارة عن تهيج مستمر أو التهاب في بطانة أنابيب الشعب الهوائية والسبب الرئيسى وراءه هو التدخين.

يحتاج التهاب الشعب الهوائية إلى 10 أيام كامله للتخلص من أعراضه، ولكن قد يستمر السعال لفترة طويلة كأثر لهذا النوع من الالتهاب، أما التهاب الشعب الهوائية المزمن هو إحدى الحالات الطبية المدرجة ضمن مرض الانسداد الرئوي المزمن .

وتأتى أعراض الاصابة بالتهاب الشعب الهوائية سواء الحاد أو المزمن السعال المصحوب بالبلغم ذو اللون المختلف وقد يكون ملطخا بالدماء، الارهاق، ضيق التنفس، ارتفاع درجه الحراره،الرعشه،ضيق فى منطقة الصدر،بالإضافة إلى اعراض نزلات البرد مثل الصداع وآلام في الجسم.

أما فى حاله التهاب الشعب الهوائية المزمن تستمر نوبات السعال الشديدة لمدة ثلاثة أشهر على الأقل.

يجب على مرضى التهاب الشعب الهوائية المزمن تجنب تدخين السجائر، والحصول على لقاح الانفلوانزا خاصة وإنها أحد الاسباب الرئيسية للإصابة بالتهاب الشعب الهوائية.