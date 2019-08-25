سوبر كورة
Ads
الأحد، 25 أغسطس 2019 04:17 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية صحة وطب

ما هى فوبيا المرتفعات.. وأزاى تتغلبى عليها؟

الأحد، 25 أغسطس 2019 03:30 م
ما هى فوبيا المرتفعات.. وأزاى تتغلبى عليها؟ مرتفعات-صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 

"فزع وخوف وتوتر شديد فى الأماكن المرتفعة"، وهى ما تسمى بفوبيا الأماكن المرتفعة وهى واحدة من أنواع الفوبيا التى تسبب خوف شديد بمجرد التواجد فى الأماكن المرتفعة.

وحسب ما ذكره موقع  healthline فأن هناك علامات تدل على الإصابة بفوبيا الاماكن المرتفعة ومنها علامات نفسية واخرى جسدية وهى

العلامات النفسية التى تدل على فوبيا الخوف
 

الخوف والتوتر الشديد عند التواجد فى أماكن مرتفعة مع الشعور بعدم التوازن، وقد يصاب البعض بالبكاء الشديد.

العلامات الجسدية التى تدل على فوبيا الخوف
 

تعرق شديد فى الجسم مع تسارع دقات القلب، مع الصراخ الشديد، وعدم القدرة على التركيز أو التفكير.

فوبيا المرتفعات
فوبيا المرتفعات

 

ينصح بعلاج فوبيا الرهاب فورا منعا لحدوث أى مضاعفات ومشاكل على الصحة، وهناك طرق مختلفة للرهاب ومنها :

 

1: العلاج السلوكى، وذلك عن طريق التأهيل النفسى والتدريب على التواجد فى الأماكن المرتفعة للتخلص من الرهبة والتوتر الشديد.

2:من الممكن تناول بعض الأدوية المهدئة والتى تحد من التوتر والألم.

3:العلاج بممارسة التمارين الرياضية التى تساعد على الاسترخاء والهدوء.

 

 

 

 

 


مرتفعات

المرتفعات

فوبيا الاماكن العالية

فوبيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السيسى أمام "G7": التحول الرقمي من أهم محفزات النمو الاقتصادي

السيسى أمام "G7": التحول الرقمي من أهم محفزات النمو الاقتصادي

لو فيجارو تسلط الضوء على صورة قادة "G7" الأكثر إثارة للجدل

لو فيجارو تسلط الضوء على صورة قادة "G7" الأكثر إثارة للجدل

عدوان إسرائيلى جديد.. لبنان يعلن سقوط طائرة إسرائيلية وانفجار أخرى فى الجنوب بمنطقة معوض.. الحريرى: انتهاك للقرار 1701.. والرئيس اللبنانى: انتهاك سافر واستهداف للاستقرار.. وحزب الله يتعهد بالرد فى كلمة أمينه

عدوان إسرائيلى جديد.. لبنان يعلن سقوط طائرة إسرائيلية وانفجار أخرى فى الجنوب بمنطقة معوض.. الحريرى: انتهاك للقرار 1701.. والرئيس اللبنانى: انتهاك سافر واستهداف للاستقرار.. وحزب الله يتعهد بالرد فى كلمة أمينه

تجديد حبس عنتيل قرية كفر حجازى بالمحلة 15 يوما بقضية الفيديوهات الجنسية

تجديد حبس عنتيل قرية كفر حجازى بالمحلة 15 يوما بقضية الفيديوهات الجنسية

شاهد فى دقيقة.. كل ما تريد معرفته عن برنامج حجز تذاكر القطارات عبر الموبايل

شاهد فى دقيقة.. كل ما تريد معرفته عن برنامج حجز تذاكر القطارات عبر الموبايل

تعرف على جدول أعمال قمة مجموعة السبع بمشاركة الرئيس السيسى

تعرف على جدول أعمال قمة مجموعة السبع بمشاركة الرئيس السيسى

شباب مجرمة

شباب مجرمة

تقارير: ليفربول يوافق على رحيل محمد صلاح الصيف القادم

تقارير: ليفربول يوافق على رحيل محمد صلاح الصيف القادم

91% من القراء يؤيدون تكثيف حملات إزالة التعديات على أملاك وأراضى الدولة

91% من القراء يؤيدون تكثيف حملات إزالة التعديات على أملاك وأراضى الدولة

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

منظومة التأمين الصحى × 55 يوما.. 8 إنجازات حققها المشروع لـ920 ألف مواطن

منظومة التأمين الصحى × 55 يوما.. 8 إنجازات حققها المشروع لـ920 ألف مواطن

تعرف على شروط استحقاق الأرامل والأبناء والأخوات للمعاش بقانون التأمينات الجديد

تعرف على شروط استحقاق الأرامل والأبناء والأخوات للمعاش بقانون التأمينات الجديد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة