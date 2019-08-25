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لو عندك جيوب أنفية.. اعرف إزاى تتعامل معاها فى الصيف

الأحد، 25 أغسطس 2019 11:00 م
لو عندك جيوب أنفية.. اعرف إزاى تتعامل معاها فى الصيف جيوب الانفية-صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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الجيوب الأنفية من المشاكل الصحية المزعجة التى يعانى من الكثيرون، وهى من الحالات المزمنة التى يجب اتباع بعض النصائح للتعايش معها مع اتباع الأدوية التى يصفها الطبيب حسب حالة المريض.

ويقدم اليوم السابع نصائح لمرضى جيوب الانفية فى فصل الصيف وفقا لما ذكره موقعsinussurgeryprocedure  وهى:

جيوب انفية
جيوب انفية

 

1: ينصح مرضى جيوب الأنفية بتجنب الخروج وقت الظهيرة أو التعرض للحر الشديد.

2:الاكثار من شرب السوائل الطبيعية وخصوصا المياه والسوائل الدافئة.

3:ينصح بغسل الوجه باستمرار، وخصوصا عند الخروج فى الحر الشديد.

4:الانتظام على تناول الأدوية التى يصفها الطبيب منعا لحدوث أى مضاعفات ومشاكل .

5:تجنب التعرض للهواء الساخن أو الأتربة والغبار.

6:الابتعاد عن مسببات الحساسية مثل الغبار ووبر الحيوانات واستنشاق العطور والروائح الكيميائية.

7:من الممكن استخدام محلول الملح للاستنشاق.

8:تجنب التدخين أو التواجد بأماكن بها مدخنون، حتى لا تسبب ضيق فى التنفس وألم شديد.

9: الاهتمام بتناول السوائل الدافئة مثل الينسون والنعناع والزنجبيل والسوائل الأخرى.


جيوب الانفية

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انف

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الصيف

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