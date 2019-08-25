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لماذا يزداد ألم الأسنان ليلاً؟..اعرف التفاصيل

الأحد، 25 أغسطس 2019 09:30 م
لماذا يزداد ألم الأسنان ليلاً؟..اعرف التفاصيل ألم الأسنان - أرشيفية
كتبت فاطمة خليل

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ألم الأسنان من أكثر المشاكل الصحية المزعجة التى تزداد خاصة في الليل، ولكن هل فكرت لماذا يزداد هذا الألم فى أسنانك خلال الليل..هذا ما سنتعرف عليه فى السطور التالية.

الم الاسنان فى الليل
الم الاسنان فى الليل

اسباب ألم الأسنان
 

ذكر موقع Medical news today أن هناك عدد من الأسباب لألم الأسنان ومنها:

-تسوس الأسنان من الأسباب الشائعة لألم الأسنان، حيث يحدث التسوس عندما تكسر الأحماض والبكتيريا المينا وتتغذى على الأنسجة الرقيقة داخل الأسنان، هذا يمكن أن يسبب في ألم خفيف إلى شديد فى أسنانك.

-التهابات الجيوب الأنفية قد تسبب أيضًا ألمًا في بعض الأشخاص، وهذا يحدث عندما تستنزف العدوى من الرأس، تحدث أعراض مثل الألم والضغط من العدوى قد تؤذي أكثر في الليل.

-خراجات الأسنان.

-التعرض لإصابة فى الفك.

- ضرس العقل.

-الطعام عالق في الأسنان أو اللثة.

-طحن الأسنان في الليل.

اسباب الم الأسنان ليلاً
 

قد تكون الأسنان مؤلمة في النهار، ولكن قد يبدو أنها تزداد سوءًا في الليل.

وأحد أسباب حدوث ذلك هو أنه عندما يكون الشخص مستلقياً أو نائماً، يندفع الدم إلى الرأس، هذا الدم الزائد في المنطقة قد يزيد الألم والضغط الذي يشعر به الشخص من ألم الأسنان.

سبب آخر لزيادة الشعور بالألم في الليل هو وجود عدد أقل من الأشياء التى تسبب لك الانزعاج وهو ما يجعلك تركز على ألم الأسنان، كما قد يجد الشخص أيضاً صعوبة في النوم.

 


اسباب الم الاسنان

الم الاسنان

الم الاسنان فى الليل

زيادة الم الاسنان

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