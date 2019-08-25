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كوريا الشمالية تنشر صور منصة إطلاق الصواريخ الجديدة

الأحد، 25 أغسطس 2019 09:38 ص
كوريا الشمالية تنشر صور منصة إطلاق الصواريخ الجديدة منصة اطلاق الصواريخ
محمد عبد المجيد

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نشرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية، صورة لقاذفة صواريخ متحركة "كبيرة جدا" تم اختبارها، أمس السبت، بحضور وإشراف زعيم البلاد كيم جونج أون .
 
اطلاق الصاروخ من المنصة الجديدة
اطلاق الصاروخ من المنصة الجديدة
 
و نقلا عن موقع "روسيا اليوم"، بحسب الصور التى كشفت عنها وكالة الأنباء الكورية الشمالية، اليوم الأحد، بدا من خلال الشكل الخارجى للصاروخ الذى أطلقته المنصة القاذفة يوم أمس أنها "ذات قطر كبير".
 
منصة اطلاق الصواريخ
منصة اطلاق الصواريخ
 
وأعلنت الوكالة الإخبارية الرسمية فى كوريا الشمالية، أمس أن زعيم الدولة كيم جونج أون، حضر تجربة منصة متنقلة ضخمة لإطلاق الصواريخ.
 
الصاروخ فى الجو
الصاروخ فى الجو
 
وقالت سلطات كوريا الشمالية أمس، إنها نجحت فى اختبار قاذفة "كبيرة جدا" جديدة قادرة على إطلاق عدة صواريخ.
 
زعيم كوريا الشمالية خلال التحضير لإطلاق الصواريخ
زعيم كوريا الشمالية خلال التحضير لإطلاق الصواريخ
 
ويرى المراقبون، أن كوريا الشمالية تكثف مساعيها لتطوير الأسلحة الجديدة المتميزة بسرعة التنقل، ودقة التصويب، كبديل لصواريخ "سكود" القديمة، فى الوقت الذى وصلت فيه المفاوضات النووية الكورية الشمالية والأمريكية إلى طريق مسدود.
 
زعيم كوريا الشمالية عقب إنتهاء التجربة
زعيم كوريا الشمالية عقب إنتهاء التجربة
 

كوريا الشماليه

زعيم كوريا الشماليه

اختبار صواريخ

امريكا

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