كوريا الشمالية تنشر صور منصة إطلاق الصواريخ الجديدة

محمد عبد المجيد

نشرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية، صورة لقاذفة صواريخ متحركة "كبيرة جدا" تم اختبارها، أمس السبت، بحضور وإشراف زعيم البلاد كيم جونج أون .



اطلاق الصاروخ من المنصة الجديدة

و نقلا عن موقع "روسيا اليوم"، بحسب الصور التى كشفت عنها وكالة الأنباء الكورية الشمالية، اليوم الأحد، بدا من خلال الشكل الخارجى للصاروخ الذى أطلقته المنصة القاذفة يوم أمس أنها "ذات قطر كبير".



منصة اطلاق الصواريخ

وأعلنت الوكالة الإخبارية الرسمية فى كوريا الشمالية، أمس أن زعيم الدولة كيم جونج أون، حضر تجربة منصة متنقلة ضخمة لإطلاق الصواريخ.



الصاروخ فى الجو

وقالت سلطات كوريا الشمالية أمس، إنها نجحت فى اختبار قاذفة "كبيرة جدا" جديدة قادرة على إطلاق عدة صواريخ.



زعيم كوريا الشمالية خلال التحضير لإطلاق الصواريخ

ويرى المراقبون، أن كوريا الشمالية تكثف مساعيها لتطوير الأسلحة الجديدة المتميزة بسرعة التنقل، ودقة التصويب، كبديل لصواريخ "سكود" القديمة، فى الوقت الذى وصلت فيه المفاوضات النووية الكورية الشمالية والأمريكية إلى طريق مسدود.