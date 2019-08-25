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كوريا الشمالية تعلن اختبارها بنجاح لنظام صواريخ متعدد وكبير الحجم

الأحد، 25 أغسطس 2019 08:40 ص
كوريا الشمالية تعلن اختبارها بنجاح لنظام صواريخ متعدد وكبير الحجم زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون
أ ش أ

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أعلنت كوريا الشمالية اليوم الأحد أنها نجحت فى اختبار نظام إطلاق صواريخ متعددة "جديد" وضخم يوم أمس السبت تحت إشراف الزعيم كيم جونج-أون.
وأوضحت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن "خبراء علم الدفاع وعمال صناعة الدفاع حققوا معجزة غير مسبوقة بإنجازهم المتمثل في تطوير أقوى قاذفة صواريخ متعددة وضخمة في العالم اعتمادا على تقنيات محلية بحتة وللحدث مغزى كبير في تاريخ تعزيز قدرة الدولة الدفاعية".
وذكرت أن كيم "قاد تجربة إطلاق قاذفة صواريخ متعددة وكبيرة للغاية تم تطويرها حديثا، يوم أمس السبت. وأن اختبار الإطلاق أثبت أن جميع المواصفات التكتيكية والتكنولوجية للنظام قد وصلت بشكل صحيح إلى المقاييس المحددة سالفًا".
وعبر الزعيم كيم عن سعادته الغامرة بـ"القدرة القتالية الضخمة لنظام الأسلحة، وأشاد بعلماء الدفاع الشباب لقيامهم بتصميم نظام الأسلحة معتمدين فقط على تصورهم ولكنهم حققوا نجاحا من أول مرة للاختبار، إنه حدث كبير فعلا".
يذكر أن الجيش الكوري الجنوبي أعلن أمس السبت أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين يعتقد بأنهما صواريخ باليستية قصيرة المدى قبالة سواحلها الشرقية، قائلا إن كليهما حلقا على ارتفاع 97 كيلومترًا بسرعة قصوى 6.5 ماخ لمسافة تبلغ 380 كيلومترًا تقريبا.
ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن مراقبين قولهم إن الشطر الشمالي يستعد لتطوير الأسلحة الجديدة المتميزة بسرعة التنقل ودقة التصويب كبديل لصواريخ أسكود القديمة، في الوقت الذي وصلت فيه المفاوضات النووية الكورية الشمالية والأمريكية إلى طريق مسدود.


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