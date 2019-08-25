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في إطار خطتها التوسعية لتلبية احتياجات عملائها..

"كريم مصر" تطلق خدماتها في محافظتي مطروح وقنا

الأحد، 25 أغسطس 2019 02:54 م
"كريم مصر" تطلق خدماتها في محافظتي مطروح وقنا كريم
كتبت هبة السيد

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أعلنت شركة كريم مصر، المنصة الرائدة في مجال النقل التشاركي، عن اطلاق خدماتها بمحافظتى مرسى مطروح وقنا، و ذلك ضمن خطة الشركة للتوسع وتعزيز تواجد الخدمة على مستوى محافظات الجمهورية وتلبية احتياجات سوق النقل والمواصلات في مصر. وبذلك تكون "كريم مصر" هي شركة النقل التشاركي الوحيدة المتاحة خدماتها في هذه المحافظات.

 

واختارت "كريم مصر" محافظة مرسى مطروح بالتزامن مع موسم الصيف وتزايد أعداد المصطافين في المحافظة التي تعد من أجمل المقاصد السياحية على البحر المتوسط، لتطرح الشركة حلولا تساهم في تسهيل انتقالات المواطنين. كما بدأت الشركة في توفير خدماتها في محافظة قنا – والتي يتخطى عدد سكانها 3 ملايين نسمة – ضمن خططها للتوسع في محافظات الصعيد وتوسيع قاعدة عملاءها في محافظات و مدن الوجه القبلي، حيث تزيد الحاجة لخدمات الشركة المتطورة هناك.

 

وفي هذا الإطار صرح المهندس وائل أبو العلا، العضو المنتدب لشركة كريم مصر، أن الشركة تسعى للتوسع في توفير خدماتها لتشمل مدن ومحافظات مصر التي تحتاج لخدمات الشركة، مضيفا أن خطة كريم مصر لا تقتصر على المحافظات الكبرى فقط، فدائمًا ما تدرس الشركة احتياجات السوق المحلي وتسعى لتقديم بدائل وحلول النقل بناء على احتياجات كل محافظة، موضحًا ان الشركة تدرس التوسع بخدماتها في مدن الجيل الرابع والمدن الجديدة متى وجدت حاجة سوقية لذلك.

 

يأتي ذلك بعد إطلاق الشركة لخدماتها المتنوعة للنقل الذكي، وإتاحة تطبيقها في العديد من المحافظات والمدن بخلاف القاهرة والجيزة والإسكندرية مثل المنصورة، وطنطا، والزقازيق، والغردقة، وبنها، ودمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، وعدد من محافظات الوجه القبلي مثل المنيا، وأسيوط وأسوان.

 

وتعد خدمة Careem Go الأكثر انتشارًا ورواجًا في مختلف محافظات مصر، كونها توفر خدمات نقل مريحة بتكلفة مناسبة، وتتوافق مع إدراك شركة كريم لاحتياجات العملاء المنتشرين في مختلف محافظات مصر، والتي تتنوع وتتغير حسب المحافظة.

 

 

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