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قطاع المعاهد الأزهرية :أكثر من 4 الآلف طالب استحقوا الزيادة بتظلمات الثانوية

الأحد، 25 أغسطس 2019 03:59 م
قطاع المعاهد الأزهرية :أكثر من 4 الآلف طالب استحقوا الزيادة بتظلمات الثانوية الشيخ على خليل رئيس قطاع المعاهد الازهرية
كتب لؤى على

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رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الثانوية الأزهرية: أعمال طعون الدور الثاني ستبدأ فور إعلان نتيجة الدور الثاني ولمدة أسبوعين 

 
قال الشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أنه قد انتهى موعد تلقي طلبات الطعون يوم الخميس الماضي، مضيفا أنه لا تزال الإدارات التعليمية تستقبل الطلاب الذين تقدموا بطلبات الطعن، ليتعرفوا على أوراق إجاباتهم، مضيفًا أنه سينتهي كل أعمال طعون الدور الأول يوم الخميس المقبل الموافق 29/ 8/ 2019 م.
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وأكد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية ،فى تصريحات له ،أنه تم مراعاة مصلحة الطلاب الذين تقدموا بطعون وتم التعامل مع  طلباتهم بكل حزم ودقة، حتى يحصل الطلاب على حقهم كامل دون نقص، موجهًا الشكر للقائمين  على أعمال الطعون على ما قدموه من جهود.
 
من جانبه أوضح الشيخ أحمد عبد العظيم، رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الثانوية الأزهرية، أن الطلاب الذين حصلوا على درجات في المواد المطعون عليها والطلاب الذين لم يتعرفوا على أوراق إجاباتهم، عليهم استرجاع ما دفعوه من مقار مناطقهم الأزهرية، مبينًا أن أعمال طعون الدور الثاني ستبدأ فور إعلان نتيجة الدور الثاني ولمدة أسبوعين.
 
وأشار رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الثانوية الأزهرية إلى  أنه قد بلغ إجمالي طعون الدور الأول 40296 وتم الاطلاع  منهم على عدد 39944، مبينًا أنه قد بلغت الأوراق المستحقة للزيادة عدد 4026 .

الازهر الشريف

قطاع المعاهد الازهرية

تظلمات الثانوية الازهرية

الثانوية الازهرية

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