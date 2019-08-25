فيديو.. دار الإفتاء توضح حكم بيع العملات الورقية القديمة

ردت دار الإفتاء المصرية، خلال بث مباشر عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، على سؤال أحد المتابعين حول العملات الورقية القديمة، جاء نصه :"ما حكم بيع العملات الورقية القديمة".
وقال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز بيع العملات الورقية القديمة لأنها سارت سلعة ولم تعد نقودًا وسارت تحف، مضيفا:"مثلا معه 100 جنيه منذ 150 عاما فأصبحت تحفة ويجوز بيعها لأنها خرجت عن أنها مال فيجوز بيعه مثل الذهب الذى كان قديما معيارا للثمن".
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