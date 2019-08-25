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فيديو جراف.. ما هى أهداف قمة السبع G7 المنعقدة فى فرنسا؟

الأحد، 25 أغسطس 2019 08:43 م
فيديو جراف.. ما هى أهداف قمة السبع G7 المنعقدة فى فرنسا؟ قمة السبع G7
إيمان حنا

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تنطلق اليوم قمة الدول السبع من مدينة بياريتز بفرنسا وتستمر لـ3 أيام، بمشاركة الرئيس السيسى وكل من فرنسا وإيطاليا واليابان وألمانيا والولايات المتحدة اﻷمريكية، وبريطانيا، إلى جانب كندا التى انضمت إلى هذا التجمع عام 1976 ليصبح اسمها مجموعة السبع (G7).
 
 
وفيما يلى أبرز 10 معلومات عن قمة "G7": 
تضم القمة التى تشارك مصر بالحضور فيها 
 أكبر سبع دول اقتصادية على مستوى العالم وهى : 
فرنسا وإيطاليا واليابان 
ألمانيا والولايات المتحدة اﻷمريكية 
وبريطانيا و كندا
 
- تعقد القمة فى مدينة بياريتز  الفرنسية   على مدار 3 أيام 
- تحمل عنوان "مكافحة أوجه عدم المساواة" 
- يشارك فى تأمينها 13 ألف رجل شرطة فرنسى بالإضافة إلى الشرطة الإسبانية 
- تبحث القمة تجديد الشراكة مع القارة الأفريقية بقدر كبير من الإنصاف
- أهم أهدافها تنفيذ انتقال بيئى عادل للحفاظ على التنوع البيولوجى والمحيطات
- و إحلال السلام ومكافحة التهديدات الأمنية والإرهابية
- و الاستغلال الأخلاقى للفرص التى تتيحها التكنولوجيا الرقمية
-
 
 

قمة السبعة

مدينة بياريتز الفرنسية

الرئيس السيسى

مجموعة السبع

G7

اليوم السابع بلس

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