الرئيسية اقتصاد وبورصة فيديو.. تراجع أسعار الخضروات بسوق الجيزة وأغلى صنف بـ10 جنيهات الأحد، 25 أغسطس 2019 02:39 م خضروات كتب أحمد حمادة مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء رصد "اليوم السابع" حركة بيع وشراء الخضروات داخل سوق الجيزة والذي يشهد إقبالا متوسطا على حركة البيع اليوم. وأكد التجار أن الأسعار منخفضة خلال هذه الأيام، مقارنة بنفس الوقت من العام الماضي، موضحين أن حركة الإقبال ضعيفة، وأن أسعار الخضروات داخل السوق بين 2-10 جنيهات. أخبار اقتصاد اسعار الخضروات سوق الخضار مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بسوق العبور.. البصل بـ2 جنيه والعنب بـ4جنيهات الأحد، 25 أغسطس 2019 12:38 م "يا ترى تقدر تشترى ايه من السوق بـ50 جنيه".. 8 أصناف خضروات أقل من 10 جنيهات الأحد، 25 أغسطس 2019 08:00 ص كل ما تريد معرفته عن فوائد "تكويد" مزارع الخضر والفاكهة السبت، 24 أغسطس 2019 09:00 ص اسعار الخضروات والفاكهة اليوم.. الطماطم ب2 جنيه والفاصوليا تنخفض 5 جنيهات الجمعة، 23 أغسطس 2019 01:32 م لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع موجز 6.. مد المرحلة الأولى للكشف عن أورام الثدى فى 9 محافظات حتى آخر سبتمبر إجراء أول مزاد على الأقطان فى 3 مراكز للتجميع بالفيوم وبني سويف الحكومة: تريليون جنيه حجم الاستثمارات بمشروعات تنمية حقول البترول والتكرير والبتروكيماويات.. وتوفير 13.4 مليون طن سولار و7.3 مليون طن بنزين و3.9 مليون طن من بوتاجاز من احتياجات المنتجات البترولية العام الماضى مصدر أمنى ينفى القبض على منال الطيبى عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان كلمة تاريخية للسيسي أمام قمة السبع الكبار.. الرئيس: حل أزمة ليبيا يحتاج لتسوية سياسية والقضاء على فوضى الميليشيات.. أفريقيا تمتلك إمكانات تؤهلها لتكون شريكا للمجتمع الدولى.. والتحول الرقمى من أهم محفزات النمو "الأعلى للإعلام" يعلن استكمال التحقيقات مع ريهام سعيد خلال أيام ننفرد بنشر الحركة الدبلوماسية للسفراء كاملة بعد التوقيع عليها السيسى أمام "G7": التحول الرقمي من أهم محفزات النمو الاقتصادي لو فيجارو تسلط الضوء على صورة قادة "G7" الأكثر إثارة للجدل عدوان إسرائيلى جديد.. لبنان يعلن سقوط طائرة إسرائيلية وانفجار أخرى فى الجنوب بمنطقة معوض.. الحريرى: انتهاك للقرار 1701.. والرئيس اللبنانى: انتهاك سافر واستهداف للاستقرار.. وحزب الله يتعهد بالرد فى كلمة أمينه تجديد حبس عنتيل قرية كفر حجازى بالمحلة 15 يوما بقضية الفيديوهات الجنسية شاهد فى دقيقة.. كل ما تريد معرفته عن برنامج حجز تذاكر القطارات عبر الموبايل المزيد من Trending Plus
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