فيديو.. تراجع أسعار الخضروات بسوق الجيزة وأغلى صنف بـ10 جنيهات

كتب أحمد حمادة

رصد "اليوم السابع" حركة بيع وشراء الخضروات داخل سوق الجيزة والذي يشهد إقبالا متوسطا على حركة البيع اليوم.

وأكد التجار أن الأسعار منخفضة خلال هذه الأيام، مقارنة بنفس الوقت من العام الماضي، موضحين أن حركة الإقبال ضعيفة، وأن أسعار الخضروات داخل السوق بين 2-10 جنيهات.