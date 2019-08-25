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فيديو.. الرئيس السيسي يصل مقر انعقاد جلسة الشراكة مع أفريقيا ضمن فعاليات قمة السبع

الأحد، 25 أغسطس 2019 03:12 م
فيديو.. الرئيس السيسي يصل مقر انعقاد جلسة الشراكة مع أفريقيا ضمن فعاليات قمة السبع الرئيس عبد الفتاح السيسى مع الرئيس ماكرون
كتب محمد عبد العظيم

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وصل منذ قليل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى مقر انعقاد جلسة الشراكة مع أفريقيا، ضمن فعاليات قمة السبع المقامة فى فرنسا، وكان فى استقباله الرئيس ماكرون. 

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، يحضر قمة السبع فى فرنسا ( 24-26 أغسطس)، حيث تحمل هذه الزيارة التى جاءت بناء على دعوة من الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون؛ دلالات عميقة سواء على صعيد العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا، أو بالنسبة لأهمية هذه القمة العالمية وجدول أعمالها وأهمية المشاركة المصرية فيها، وأخيراً على صعيد السياسة الخارجية لمصر وتعزيز مكانة مصر إقليمياً وعالمياً على نحو غير مسبوق.


السيسى

الرئيس السيسى

قمة السبع

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