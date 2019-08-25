فتح باب التحويلات المركزى بالبرامج النوعية فى جامعة المنصورة

الدقهلية - سارة الباز

بدأ مكتب التحويلات المركزي بجامعة المنصورة، اليوم، استلام طلبات التحويلات للبرامج النوعية بكليات الجامعة المختلفة، بمقره في مدينة الطالبات الجامعية بشارع جيهان في مدخل بوابة الجلاء، ويستمر في إستقبال الطلبات يوميا، عدا يومي الجمعة والسبت، حتى يتم الإعلان قبل انتهاء الموعد بأسبوع.

ويشترط تقديم صورة من استمارة النجاح، وبطاقة الترشيح، وصورة لبطاقة الرقم القومي للطالب أو لولي أمره.

وتم تحديد الحد الأدنى لاستلام طلبات التحويل لبرنامج مانشستر بكلية الطب بـ 403.5 درجة علمي علوم، و 403 درجة لبرنامج مانشستر لطب الأسنان علمي علوم، و 398 درجة لبرامج الطب البيطري، التي تشمل برنامج: "صحة وسلامة الغذاء، تميز حيوانات أليفة، طب ورعاية الطيور والأرانب، تميز الأدوية والمستحضرات البيولوجية"، و 390 درجة علمي علوم لبرنامج التكنولوجيا الحيوية وتطبيقاتها، و 390.5 درجة علمي علوم، و 351 درجة علمي رياضة لبرامج جيولوجيا التعدين والبترول، والبتروكيمياويات وتطبيقاتها بكلية العلوم، وتحديد 385.5 درجة علمي رياضة لبرامج كلية الهندسة، والتي تشمل: "هندسة البناء والتشييد، هندسة الميكاترونيكس، الهندسة الطبية والحيوية، هندسة الاتصالات والمعلومات".

ويتم قبول طلاب علمي رياضة في برنامج هندسة البرمجيات، وبرنامج المعلوماتية الطبية بمجموع 372 درجة علمي رياضة بكلية الحاسبات والمعلومات، و 370 درجة علمي علوم، وعلمي رياضة بكلية التربية "تربية أساسي" في برامج إعداد معلمي العلوم والرياضيات باللغة الإنجليزية للتعليم الأساسي، والتعليم العام، و 383 درجة علمي علوم، و 340.5 درجة علمي رياضة، في برامج التعليم العام "الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، الرياضيات، العلوم البيولوجية، والعلوم الجيولوجية".

وتحديد 322 درجة علمي علوم، و 279 درجة علمي أدبي لبرامج التربية للطفولة المبكرة، وتشمل "التأهيل المهني للفئات الخاصة، إعداد معلمات رياض الأطفال باللغة الإنجليزية، وإعداد معلمات رياض الأطفال باللغة الفرنسية".

وتحديد 321 درجة علمي علوم، و 346.5 أدبي ببرامج كلية الآداب والتي تشمل برنامج اللغة الفرنسية المهنية، والمساحة والخرائط ونظم المعلومات الجغرافية.

وتحديد 320 درجة علمي علوم، وعلمي رياضة لبرامج كلية الزراعة والتي تشمل تنسيق الحدائق والمساحات الخضراء، و نفس المجموع لبرنامج نظم التغذية لعلمي علوم فقط.

وتحديد 368 درجة لعلمي، و 346 درجة لأدبي في برنامج التمويل والمحاسبة بكلية التجارة.

ونبه مكتب التحويلات على أن تقديم الطلب لا يعني الموافقة، وذلك لأن الموافقة تتم بعد المراجعة النهائية للطلب واعتماد التحويل، والأخذ في الاعتبار بالأخذ بالأعلى مجموعا.