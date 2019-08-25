عودة 573 من حجاج الجمعيات من مطار المدينة المنورة اليوم

كتب مدحت وهبة

قال أيمن عبد الموجود، رئيس بعثة حج التضامن الاجتماعى، إنه استمرار لرحلات عودة ضيوف الرحمن إلى أرض الوطن بانتظام ووسط تيسيرات لسرعة إنهاء الإجراءات فإنه من المقرر أن يشهد اليوم الأحد عودة 573 حاجا من ضيوف الرحمن من حجيج الجمعيات الأهلية من المؤسسة القومية للحج من مطار المدينة المنورة الى القاهرة و ستستمر التفويجات من مطار المدينة المنورة الى القاهرة حتى 30 من اغسطس الجارى.



وأكد عبد الموجود، فى بيان اليوم، تواصل التفويجات الداخلية من مكة المكرمة الى المدينة المنورة حيث سيتم اليوم تفويج 468 حاجا من مكة الى المدينة من محافظات الغربية والمنيا لزيارة المسجد النبوى ومسجد قباء وجبل احد وغيرها من المزارات الشريفة وعلى الجانب الاخر تستمر مديريات التضامن الاجتماعى فى جهودها لاستقبال ضيوف الرحمن من حجيج الجمعيات الاهلية.

وقال زيدان عبدالغفار وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، بمحافظة جنوب سيناء، إن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، كلف بتوفير حافلتين مكيفتين لاستقبال حجاج الجمعيات الأهلية بالمحافظة وعددهم 75 حاجاً حيث تم استقبالهم امس السبت و نقلهم من مطار القاهرة إلى العاصمة طور سيناء.

وأوضح أنه تم توفير وجبة غذائية جافة متكاملة لضيوف الرحمن وزجاجات مياه للشرب وكان في استقبال ضيوف الرحمن الذين اتم الله نعمته عليهم بالحج من امام مقر الهلال الأحمر بجنوب سيناء وكيل الوزارة التضامن الاجتماعي بجنوب سيناء وفريق من مشرفي الحج بالمديرية والذين قاموا بإنهاء الإجراءات الخاصة للحجيج.

وأشار عبدالغفار، إلى أن عدد الذين تقدموا للحج هذا العام 247 طلبا، مشيرا الى موافقة وزيرة التضامن الاجتماعي على زيادة حصة التأشيرات الممنوحة للمحافظة لتصبح 75 تأشيرة بدلا من 65 تأشيرة تقديرا لأهالى جنوب سيناء.