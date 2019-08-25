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طلاب الثانوية العامة يبدأون امتحان الديناميكا والاقتصاد الدور الثانى

الأحد، 25 أغسطس 2019 09:00 ص
طلاب الثانوية العامة يبدأون امتحان الديناميكا والاقتصاد الدور الثانى امتحانات - أرشيفية
كتب ــ محمود طه حسين

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بدأ قبل قليل، طلاب الثانوية العامة بشعبة العلمى رياضيات الامتحان فى مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا) بإجمالى 5095 طالبا وطالبة، ويؤدى طلاب الثانوية العامة بشعبتى العلمى والأدبى الامتحان فى مادة الاقتصاد بإجمالى 7092 طالبا وطالبة، كما يؤدى طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان فى مادة التاريخ (الورقة الثانية) بإجمالى عدد 4 طلاب، وفى مادة المنطق بإجمالى 1 طالب.

وانطلقت السبت 17 أغسطس الجارى امتحانات الدور الثانى من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، ويبلغ إجمالى الطلبة الذين لهم حق دخول الدور الثانى 124436 طالب وطالبة موزعين على 278 لجنة فى جميع المحافظات.

 

 

 

 

 

 


التربية والتعليم

الثانوية العامة

امتحان الدور الثانى للثانوية العامة

الدور الثانى للثانوية العامة 2019

امتحان الكيمياء للثانوية العامة دور ثان

امتحان علم النفس والاجتماع دور ثان للثانوية العامة

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