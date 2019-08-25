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طلاب الثانوية الازهرية للقسم العلمى يؤدون امتحان مادة التوحيد دون شكاوى

الأحد، 25 أغسطس 2019 10:58 ص
طلاب الثانوية الازهرية للقسم العلمى يؤدون امتحان مادة التوحيد دون شكاوى طلاب الثانوية الازهرية -ارشيفية
كتب لؤى على

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أنهى طلاب القسم العلمى بالدور الثانى بالثانوية الأزهرية ،امتحان مادة التوحيد باللجنة الأولى ،فيما يستعد الطلاب لاداء امتحان مادة الديناميكا "نظام حديث" والمكيانيكا "نظام قديم".

وأكدت غرفة عمليات قطاع المعاهد الأزهرية أن امتحانات الدور الثانى للثانوية تمر بهدوء ولا توجد شكاوى من الطلاب أوتضمن ورقة الاسئلة أى جزئيات من خارج المنهج.

وبلغت نسبة النجاح العامة فى نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام 49.98%، حيث بلغ عدد الطلاب 132 ألفًا و857 طالبًا وطالبة، تقدم للامتحان فعليًا منهم 116 ألفًا و8 طلاب وطالبة، نجح منهم 57 ألفًا و892 طالبًا وطالبة، وتخلف عن دخول الامتحان 16 ألفا 859 طالبًا وطالبة، من القسم الأدبى 5686، ومن القسم العلمى تخلف 11 ألفًا و163 طالبًا وطالبة، ليصبح إجمالى عدد الراسبين ومن يحق لهم دخول الدور الثانى 58 ألفًا و116، من طلاب القسم الأدبى 46 ألفًا و685 طالبًا وطالبة، أما القسم العلمى فيبلغ عددهم 11421، وبلغت نسبة النجاح بالقسم الأدبى 41.78%، وبلغ عدد الطلاب والطالبات المتقدمين للامتحانات فى هذا القسم 85867، حضر منهم 80181، وبلغ عدد الناجحين منهم 33496، أما القسم العلمى فجاءت 67.98%، وبلغ عدد الطلاب والطالبات المتقدمين للامتحانات فى هذا القسم 46835، حضر منهم 35672، وبلغ عدد الناجحين منهم 24251، أما قسم الشعبة الإسلامية 93.55%، فتقدم للامتحان 155 حضروا جميعهم للامتحان، نجح منهم 145 طالبًا.


الثانوية الازهرية

الازهر الشريف

مشيخة الازهر

مادة التوحيد

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