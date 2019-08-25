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طب الزقازيق تستضيف خبيرا عالميا فى ورشة عمل لـ"إصلاح الفتق بالمنظار"

الأحد، 25 أغسطس 2019 02:00 ص
طب الزقازيق تستضيف خبيرا عالميا فى ورشة عمل لـ"إصلاح الفتق بالمنظار" جامعة الزقازيق
كتب فريق المحافظات

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صرح الدكتور خالد صفوت رئيس أقسام الجراحة لجامعة الزقازيق، أن قسم الجراحة بكلية الطب يستضيف الخبير العالمى تيم تولز أستاذ الجراحة بجامعة لوفان ببلجيكا فى ورشة عمل إصلاح الفتق بالمنظار.

وذلك تحت رعاية الدكتورة ميرفت عسكر القائم بأعمال رئيس الجامعة والدكتور عبدالسلام عيد عبد السلام عميد الكلية والدكتور هشام عنان مدير عام المستشفيات الجامعية اليوم الأحد بالمركز العلمى قاعة (أ) حيث يبدأ التسجيل للمشاركة التاسعة صباحا وسيتم النقل الحى من داخل غرفة العمليات للقاعة للتعليق الحى والنقاش.


الشرقيه

اخبار الشرقيه

جامعه الزقازيق

الجراحه

جامعة لوفان

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