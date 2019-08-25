ضبط 8133 عبوة مكملات غذائية ومبيدات منتهية الصلاحية فى المعصرة والزاوية

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، من ضبط مدير شركة لقيامه بترويج الأدوية والمكملات الغذائية، ومستحضرات التجميل مجهولة المصدر بالمعصرة، وآخر بحوزته كميات كبيرة من المبيدات الحشرية والمنظفات الصناعية منتهية الصلاحية بالزاوية الحمراء، وحرر محضر بالواقعة.

وأكدت معلومات وتحريات إدارة مباحث التموين، تحت قيادة اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، قيام إحدى الشركات الوهمية بتسويق منتجات وعقاقير طبية مجهولة المصدر، من خلال الإعلانات على بعض القنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية على شبكة الإنترنت لعلاج بعض الأمراض.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الشركة بنطاق منطقة المعصرة بمأمورية، بالإشتراك مع الجهات المعنية أسفرت عن ضبط (مالك مؤسسة شحن - مقيم بذات الدائرة) وعثر بداخل الشركة على ( كمية من الأدوية والمكملات الغذائية ومستحضرات التجميل مجهولة المصدر والمهربة جمركياً والمحظور تداولها بالصيدليات وغير مسجلة بوزارة الصحة بلغ عددها 8133 عبوة ) وبمواجهته إعترف بنشاطه غير المشروع وحيازته للمضبوطات.

كما تم ضبط (مسئول عن مخزن مبيدات ومنظفات صناعية كائن بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء ومقيم بدائرة قسم شرطة حلوان) لإدارته المخزن بدون ترخيص وقيامه بتجميع كميات كبيرة من المبيدات الحشرية والمنظفات الصناعية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعثر بداخل المخزن على 800 عبوة مبيدات حشرية، 200 كيس منظفات، 200 لتر صابون سائل، وجميعها منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها ) وبمواجهته اعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.