ضبط 34 قطعة سلاح وتنفيذ 2379 حكما قضائيا بحملة أمنية فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

وجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج بإشراف اللواء حسن محمود مدير الأمن حملة أمنية مكبرة اشترك فيها ضباط إدارات البحث الجنائى والمرور والتموين ووحدات مباحث المراكز والأقسام مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن بالتنسيق وفرع الأمن العام.

استهدفت الحملة حائزى الأسلحة النارية غير المرخصة وتجار المواد المخدرة والمتعاطين، وذلك فـى إطار سياسة الوزارة التى تؤكد ضرورة التواجد الأمنى وبث الطمأنينة بين المواطنين، وتأكيداً على قدرة الأجهزة الأمنية على فرض هيبة الدولة وسيادة القانون.

و أسفرت جهود الحملة ، عن ضبط 34 قطعة سلاح غير مرخصة وضبط "12" قطعة متوسطة الحجم من مادة الحشيش المخدر ومبلغ 3910 جنيهاً وهاتف محمول حيازة المتهم (علاء ا. ج. ا.) 38 سنة عامل ومقيم مركز المراغة وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار.

وتم ضبط "33" قرص تامول المخدر ومبلغ 605 جنيهاً وهاتف محمول ومقص معدنى حيازة المتهم (مصطفى ع. م. ا.) 24 سنة عاطل ومقيم مركز سوهاج وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار وضبط "8" قطع متوسطة الحجم من مادة الحشيش المخدر ومبلغ 440 جنيهاً وهاتف محمول وسلاح أبيض حيازة المتهم (أحمد ش. ع. ع.) 28 سنة سائق توك توك ومقيم ساحل طهطا قسم طهطا وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار.

وعلى جانب آخر تبلغ لقسم شرطة ثان سوهاج من (عبد الرحمن أ. ك.أ.) 20 سنة طالب ومقيم قسم أول سوهاج بإكتشافه سرقة هاتفه المحمول حال تواجده بشارع الجمهورية دائرة القسم ولم يتهم أحد بالسرقة، وبإجراء التحريات السرية توصلت إلـى أن وراء إرتكاب الواقعة المتهم (خالد. ت. ت. ع.) 20 سنة عاطل ومقيم بدائرة قسم أول سوهاج وعقب إستصدار إذن النيابة العامة تم ضبط المتهم وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة.

كما تمكن ضباط وحدة مباحث الإشتباه من ضبط "8 " أحكام متنوعة وتم تنفيذ 2379 حكما قضائيا و 656 مخالفة مرورية و209 مخالفة مرافق و52 قضية تموينية منها 6 قضايا إنتاج خبز بلدى غير مطابق للمواصفات و 4 قضايا إنتاج خبز بلدى ناقص الوزن و 8 قضايا عدم إنتظام سجل حركة الدقيق بالمخبز و 6 قضايا عدم صرف بون خبز للمواطنين و 7 قضايا عدم حمل شهادة صحية و 8 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار و 5 قضايا توقف عن إنتاج الخبز أثناء مواعيد العمل الرسمية و 4 قضايا عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز و 3 قضايا عرض لحوم مكشوفة، وقضية حيازة لحوم غير صالحة للإستهلاك الآدمى ، و تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات.