ضبط 11158 قضية تموينية متنوعة فى حملات مكبرة خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية، بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

ونجحت شرطة التموين فى ضبط 1158 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط مسئول مصنع "غير مرخص" لتعبئة السلع الغذائية، بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، لحيازته 4,380 أربعة أطنان وثلاثمائة وثمانون كيلو جرام "زيت طعام" منتج نهائى، معبأ داخل عبوات مغشوشة ومقلدة لكبرى الشركات خلافاً للحقيقة ، 10 عشرة أطنان "زيت طعام" تحت التجهيز معبأة داخل تنكات مجهولة المصدر سابق الإستخدام وإعادة تنقيتها وتعبئتها داخل عبوات مدون عليها أسماء وعلامات شركات أخرى، لطرحها للبيع للجمهور.

وتمكنت شرطة التموين من ضبط قائد سيارة نقل بدائرة مركز شرطة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، لحيازته 2,500 إثنان طن وخمسمائة كيلو جرام "أسماك مجمدة" بدون مستندات ومجهولة المصدر، فضلاً عن ضبط مالك مخزن غير مرخص لتعبئة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة المنتزة ثان محافظة الإسكندرية لحيازته 15خمسة عشر طن من السلع الغذائية"الفول"، معبأة داخل أجولة بدون بيانات وغير صالحة للإستهلاك الآدمى تمهيداً لطرحه للبيع بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأثمرت الجهود الأمنية عن ضبط مسئول مصنع غير مرخص بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، لحيازته كمية قدرها 131,350 مائة وواحد وثلاثون طن وثلاثمائة وخمسون كيلو جرام مواد خام (سيلفونك- ماء نار- جلسرين- مستلزمات إنتاج "بدون مستندات مجهولة المصدر")، 2 إثنان طن "منظفات صناعية، صابون سائل" منتج نهائى.. مستخدماً فى ذلك خامات مجهولة المصدر وتعبئة المنتج النهائى داخل عبوات غير مدون عليها بيانات.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق.

ونجحت شرطة التموين في ضبط تاجر بدائرة مركز شرطة دكرنس (محافظة الدقهلية) لتجميعه (10) عشرة أطنان دقيق بلدى مدعم للإتجار به فى السوق السوداء لحسابه الشخصى دون وجه حق ، وكذا مبلغ مالى قدره (45000) خمسة وأربعون ألف جنيه من متحصلات بيع الدقيق البلدى، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مجال توجيه الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.