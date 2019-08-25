ضبط 11 طنا و675 كيلو دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء فى الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، القبض على سائق، بحوزته 11 طنا و675 كيلو دقيق مدعم، قبل بيعها بالسوق السوداء بالصف، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

وتوصلت تحريات ضباط مباحث التموين بالجيزة، إلى تورط "م.ح" متعهد نقل الدقيق البلدى المدعم من قبل الدولة باستقلال سيارة ملكه فى التجميع والاستيلاء على الدقيق البلدى المدعم، والذى يتم صرفه بنظام الحصص للمخابز المرخصة لإنتاج الخبز البلدى، وطرح تلك الكميات بالسوق السوداء.

بإعداد عدة أكمنة، تمكن رجال المباحث من ضبط سائق السيارة، بمنطقة الصف، وبحوزته 103 أجولة دقيق بلدى مدعم من قبل الدولة، و127 جوال رده ناعمة، والتى تصرف بنظام الحصص للمخابز المرخصة، وبلغ إجمالى المضبوطات 11 طنا و675 كيلو، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم، وباشرت النيابة التحقيق.