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ضبط مصنع منظفات بدون ترخيص بالإسكندرية ..صور

الأحد، 25 أغسطس 2019 03:25 م
ضبط مصنع منظفات بدون ترخيص بالإسكندرية ..صور مصنع المنظفات المضبوط
الإسكندرية - جاكلين منير

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قامت إدارة التجارة الداخلية بمديرية التموين بالإسكندرية، بتعليمات من محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، برئاسة محمد فتح الله مدير عام التجارة الداخلية، وفريق عمل الرقابة التجارية بحملات لحماية الأسواق من المنتجات مجهولة المصدر ومن المنتجات المقلدة لعلامات تجارية، وكذلك للتفتيش على المحلات المشتركة بالأوكازيون الصيفى ومدى إلتزامها بقواعد الأوكازيون المعتمدة والتأكد من حقيقة التخفيضات وأنها ليست وهمية. 

وأشار بيان صادر اليوم، إلى أن الحملات أسفرت عن ضبط مصنع للمنظفات الصناعية والصابون السائل بدون ترخيص وقد تم ضبط وتحريز مواد أولية لتصنيع ومنتجات نهائية مجهولة المصدر، وكميتها 18 برميل زنة البرميل 160 كجم مادة تكسابون تستخدم فى تصنيع الصابون، 75 شيكارة صودا كاوية زنة الشيكارة 25 كجم ، 16 شيكارة سيليلوز زنة الشيكارة 50 كجم ، 50 جركن صابون سائل زنة الجركن 60 كجم بدون بيانات.

وضبط 32 شيكارة سلفات ماغنسيوم زنة الشيكارة 25 كجم ، تانك زنة 1 طن صابون سائل ، تانك سعة 5 طن صابون سائل منتج نهائى بدون بيانات ، تانك سعة 2 ظن صابون سائل بدون بيانات 

تحرير 4 محاضر لمحلات لإعلانها عن أوكازيونات وهمية وغير حقيقية وليس لديها تصريح من الجهات المختصة.

تحرير محضر غش تجارى لمنتج جل شعر غير مطابق للمواصفات القياسية، تحرير 4 محاضر جنح اقتصادية استغلال وتقليد علامة تجارية تتمتع بالمزايا القانونية مملوكة للغير لمحلات حلويات شرقية، 3 محاضر جنح اقتصادية استغلال وتقليد علامة تجارية تتمتع بالمزايا القانونية مملوكة للغير لأحبار كمبيوتر. 

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز الكميات المضبوطة لعرضها على وكيل النائب العام .

مصنع المنظفات المضبوط (2)
مصنع المنظفات المضبوط 
 
مصنع المنظفات المضبوط (3)
مصنع المنظفات المضبوط

 

مصنع المنظفات المضبوط (4)
مصنع المنظفات المضبوط

 

مصنع المنظفات المضبوط (5)
مصنع المنظفات المضبوط

 

مصنع المنظفات المضبوط (6)
مصنع المنظفات المضبوط

 

 


الاسكندرية

تموين الاسكندرية

مصنع منظفات مقلدة

اوكازيونات وهمية

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