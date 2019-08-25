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ضبط مدير مصنع لإنتاج "جبنة" مجهولة المصدر بمدينة 6 أكتوبر

الأحد، 25 أغسطس 2019 02:42 م
ضبط مدير مصنع لإنتاج "جبنة" مجهولة المصدر بمدينة 6 أكتوبر جبنة مجهولة المصدر - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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ضبطت مباحث التموين بالجيزة، مدير مصنع بمدينة 6 أكتوبر، لاتهامه بتصنيع متجات البان "جبن" باستخدام خامات مجهولة المصدر، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

أكدت تحريات ضباط مباحث التموين بالجيزة، إلى تصنيع "ع.أ" صاحب مصنع منتجات ألبان بدون ترخيص بمدينة 6 أكتوبر، لمنتجات ألبان، "جبن" من خامات مجهولة المصدر.

بمداهمة المصنع، تم القبض على المدير المسئول، وبحوزته طن و128 كيلو من الجبن مجهولة المصدر، وغير مطابقة للمواصفات القياسية، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

 


مباحث التموين

مصنع البان

جبن فاسدة

مدينة 6 اكتوبر

امن الجيزة

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