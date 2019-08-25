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ضبط عامل اعتدى على طفل بطريقة وحشية فى الشرقية

الأحد، 25 أغسطس 2019 11:41 ص
ضبط عامل اعتدى على طفل بطريقة وحشية فى الشرقية اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية
الشرقية – فتحية الديب

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، اليوم الأحد، من ضبط عامل، على خلفية اتهامه بالاعتداء على طفل بطريقة وحشية، وذلك بعد مشاجرة بين الصغير ونجل المتهم فى قرية "بنى حسن" التابعة لدائرة مركز شرطة أولاد صقر.

كان اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، مقطع فيديو لقيام شخص بالتعدى على طفل بطريقة وحشية، وذلك بعد مشاجرة بين الطفل ونجل الرجل فى قرية "بنى حسن" التابعة لدائرة مركز شرطة أولاد صقر، ما تسبب فى كسر أسنانه وإصابته بجرح قطعي.

وتوصلت تحريات مباحث مركز شرطة أولاد صقر، برئاسة الرائد هانى صفوت، رئيس المباحث، وبإشراف العقيد شريف حمادة، رئيس فرع البحث بقطاع الشمال، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "السيد.م.إ.م" 49 سنة، عامل، مُقيم بذات الناحية، وجرى ضبطه وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


الشرقية

شخص يعتدى على طفل بالضرب

مشاجرة بين الاطفال

قرية بنى حسن

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