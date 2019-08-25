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ضبط طالب لتهديده طفلة بنشر صورها على فيس بوك مقابل إرسال كروت شحن بالشرقية

الأحد، 25 أغسطس 2019 09:47 ص
ضبط طالب لتهديده طفلة بنشر صورها على فيس بوك مقابل إرسال كروت شحن بالشرقية ضبط متهم - أرشيفية
الشرقية - فتحية الديب

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تمكن ضباط الإدارة العامة للتكنولوجيا بإشراف اللواء حسام البطوطي، مدير قطاع نظم الاتصالات ونظم المعلومات، بالتنسيق مع مديرية أمن الإسماعيلية، من ضبط شاب لقيامه بتهديد طفلة عمرها 12 سنة بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي، مقابل إرسال كروت شحن له.

البداية بورد بلاغ إلى مباحث التكنولوجيا والمعلومات، من أسرة طفلة عمرها 12 سنة، عن قيام "أحمد ت ال" 19 سنة طالب بمعهد تمريض ومقيم ثان الإسماعيلية، بابتزاز ابنتهم القاصر 12 سنة وتهديدها بنشر صور لها على الفيس بوك، وقيامها بدفع كروت شحن له.

فتم تشكيل فريق بحث، برئاسة اللواء مدحت حسين، مدير مباحث الإدارة، بالتنسيق مع مباحث الإسماعيلية، وتبين من التحقيقات التى قام بها، ضباط الإدارة العامة للتكنولوجيا فرع القناة وسيناء، عن تعرف الطالب على الطفلة من خلال الفيس بوك، وقيامها بإرسال صور له، فقام بتهديدها بتلك الصور وإبتزازها ماليا بشحن كروت شحن له أكثر من مرة، حتى أخطرت أسرتها.

تمكن ضباط تكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع ضباط مباحث قسم ثان الإسماعيلية، من ضبط الشاب، وتحرر عن الواقعة المحضرر رقم 3530 إدارى قسم ثان الإسماعيلية.


الدقهلية

قسم ثانى الاسماعيلية مباحث التكنولوجيا التواصل الاجتماعي

الفيس بوك

تهديد طفلة

ارسال كروت شحن

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