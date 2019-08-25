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"صيادلة القليوبية" تطلق برنامج تدريبى على آليات مراكز المعلومات الدوائية

الأحد، 25 أغسطس 2019 09:43 م
"صيادلة القليوبية" تطلق برنامج تدريبى على آليات مراكز المعلومات الدوائية برنامج التدريب على منهجية مركز المعلومات الدوائية
القليوبية - إبراهيم سالم

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دشنت نقابة الصيادلة بالقليوبية، بقيادة الدكتور مجدي ثابت ، نقيب الصيادلة بالقليوبية، برنامج التدريب على منهجية مركز المعلومات الدوائية المصري لتطبيق أسس العمل الاسترشادية العالمية لتحسين وتطوير خدمة الرعاية الصحية بالجمهورية، بتزويد مقدمة الرعاية الصحية للقطاع الصحي بالمعلومات الصحية والطبية الدقيقة والمتكاملة والمبني على الأدلة العلمية الصحيحة.

حضر حفل التدشين الدكتور حمدى الطباخ  ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، والدكتورة رشا زيادة  ، رئيس الإدارة المركزية للصيدلة، ومشاركة الدكتورة هند الحسينى ، مدير مركز المعلومات الدوائية بالإدارة المركزية للشؤون الصيدلة، والدكتور مجدى ثابت نقيب صيادلة القليوبية، والدكتورة ألفت حسانين مدير عام الصيدلة بالقليوبية، والدكتورة همت الجوهرى،  مدير التفتيش الكلينيكال بمديرية الصحة بالقليوبية، والدكتور بكرى سعيد ، مسؤول التدريب والتطوير، والدكتورة أمانى زغلول مسؤول الكلينيكال.

وأوضحت نقابة الصيادلة بالقليوبية، أنه تجاوز الحضور الـ 80 صيدلى من مختلف مستشفيات وزارة الصحة بالقليوبية، بالإضافة لصيادلة مستشفيات الجامعة والأطفال التخصصي والتأمين الصحي، ومختلف قطاعات الصيدلة.

 

 

 


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