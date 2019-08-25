صور.. محافظ القاهرة يفتتح أعمال تطوير مدرسة ابتدائية بحلوان بتكلفة 4.5 مليون جنيه

كتب سيد الخلفاوى

افتتح اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، ومسئولى وزارة التربية والتعليم، مدرسة سالم حسن طماعة الابتدائية بحلوان بعد انتهاء أعمال التطوير بها والتي قامت بتنفيذها جمعية تكاتف للتنمية تحت إشراف هيئة الأبنية التعليمية بالقاهرة وبتمويل من اتحاد بنوك مصر فى إطار مبادرة الاتحاد لتطوير العشوائيات فى جنوب القاهرة.

كما افتتح وحدة عرب راشد الثلاثية الموجودة بالمدرسة التابعة لهيئة التأمين الصحى والتى تخدم 10 مدراس من خلال العيادة الطلابية الموجودة بها .

وأشار المحافظ إلى أن هذا الافتتاح يأتى فى إطار اهتمام الدولة ببناء الإنسان المصري والذى يعد التعليم الركيزة الأساسية فيه ومتزامناً مع إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2019 عاماً للتعليم فى مصر.

وأكد المحافظ على أهمية مشاركة المجتمع المدني ممثلاً في الجمعيات الأهلية و رجال الأعمال والمواطنين أنفسهم في خطط التنمية بمحافظة القاهرة في جميع المجالات مشيرا إلى ضرورة الحفاظ على ما يتم انشاؤه أو تجديده وصيانته بصفة دورية.

وأشار المحافظ إلى أن تكلفة تطوير المدرسة بلغت 4.5 مليون جنيه وأصبحت تضم 30 فصل دراسى بعد التطوير بدلاً من 24 فصل مما قلل الكثافة بالفصول كما تم توفير غرفة للانشطة كالتربية الموسيقية والفنية والمجال الصناعى والمسرح إلى جانب مشتل ومنطقة مفتوحة للتربية الزراعية ومقصف وغرفة تربية رياضية كما أصبحت المدرسة بعد التطوير تحتوى على قسم رياض أطفال يستوعب 100 طالب وطالبة بعد فصل منطقة رياض الاطفال لتشمل فناء ومنطقة ألعاب خاصة بهم .

وأكد المحافظ أن أعمال تطوير المدرسة شملت ايجاد حل جذرى لمشكلة دخول كميات كبيرة من مياه الأمطار من الشارع للمدرسة نتيجة انخفاض مستوى المدرسة بالنسبة للشارع حيث تم تعلية مدخل المدرسة وإنشاء غرف تفتيش لصرف مياه الأمطار إلى جانب تعلية منسوب الفناء، كما تم تعلية أسوار المدرسة لتأمينها وتجهيز الملعب للعب كرة والقدم والسلة والطائرة .

وأضاف المحافظ أن أعمال تطوير المدرسة التزمت بكود المعاقين قى عملية التطوير حيث تم تخصيص دورات مياه للطلبة ذوى الإعاقة إلى جانب توسعة أبواب غرف الانشطة بالدور الأرضى وعمل منحدرات لتسهيل الوصول للفناء.

شهد الاحتفال اللواء أحمد فؤاد نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، وهشام عز العرب رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر واللواء عادل النمر ممثل الهيئة الهندسية والمهندس يسرى عبد الله رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية، ومحمد السيد مديرى مديرتى التربية والتعليم والتضامن بالقاهرة .