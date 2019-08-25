صور.. كوبرى المشاة بأسيوط يربط شرق السكة الحديد بالغرب بتكلفة مليون جنيه

كتب فريق المحافظات

يعد كوبرى المشاة العلوى الجديد الذى تم افتتاح المرحلة الثانية له قبل أيام من أهم الكبارى الجديدة بمحافظة أسيوط، حيث هذا الكوبرى له خصوصية خاصة بعد أن تم إنشاؤه بديلا لمزلقان شارع رياض الذى كان يستخدم لمرور المشاة بين شرق، وغرب السكة الحديد وتسبب هذا المزلقان فى مئات الحوادث راح ضحيتها أعداد كبيرة من المواطنين نتيجة حوادث القطارات فتم التفكير فى إنشاء كوبرى للمشاة، وإغلاق مزلقان شارع رياض نهائيا تجنبا للحوادث المتكررة التى تحدث بشكل مستمر نتيجة المرور الخاطئ وقت مرور القطارات.

يقول صلاح مصطفى "موظف بمكتب بريد أسيوط " أن الكوبرى الجديد الخاص بالمشاه سهل عملية التنقل بين شرق، وغرب محطة السكة الحديد بدلا من المزلقان القديم الذى كان يتسبب فى الحوادث كما أن كوبرى المشاة الجديد تم إنشاؤه بطريقة دائرية تسمح بسهولة الصعود والتنقل بين جنبات كوبرى الهلالى حيث من الممكن أن تصل عن طريق الكوبرى التنقل بين شرق وغرب محطة السكة الحديد وأيضا التوجه إلى شارع رياض عن طريق نزله الكوبرى من الناحية القبلية وهذا الكوبرى سهل التواصل بين الشرق الغرب وربط بين حدود حى شرق، وحى غرب.

وأوضح "ممدوح بكار" أن مزلقان شارع رياض الذى تم إغلاقه كان مزلقان يدوى يغلق بسلسلة من قبل أحد موظفى السكة الحديد أى أن المزلقان لم يكن إلكترونيا، وكان المواطنين لا ينتظرون حتى يمر القطار فكانت أعداد كبيرة تمر قبل القطار بلحظات، وهناك العشرات أساءوا تقدير لحظة مرور القطار فتم دهسهم آخرهم طالبة بمرحلة الثانوية العامة فكان لابد من انشاء كوبرى لحل هذه الأزمة، وكان قد سبق وأن تم إغلاق المزلقان ولكن سبب أزمة كبيرة لصعوبة وطول المسافة فى التنقل بين شرق وغرب محطة السكة الحديد.

وقال اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط: إنه تم الانتهاء من أعمال تطوير وإصلاح أرضية الكوبرى ليصبح كوبرى ملحق بكوبرى الهلالى الذى يربط بين حى شرق وحى غرب مدينة أسيوط أعلى السكة الحديد حرصًا من المحافظة على تسهيل حركة عبور المشاة من المواطنين بحرم أمن حفاظا على سلامتهم.

وأكد نور الدين أن المحافظة تنتهج خطة للتطوير التجميل بجميع المراكز والمدن يتم تنفيذها على مراحل طبقًا للإمكانيات، لافتا إلى الاهتمام بتطوير أنفاق وكبارى المشاة للتسهيل على مستخدميها خاصة من كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة وحفاظا على سلامتهم إضافة إلى عدم إحداث أى كثافات مرورية بالطرق حيث تم فى هذا الإطار تطوير نفق المشاة بمنطقة الجلاء والذى يربط بين شرق وغرب مدينة أسيوط أسفل السكة الحديد.

كان محافظ أسيوط قد كلف رئيسا حى غرب وحى شرق مدينة أسيوط بتطوير كوبرى مشاه الهلالى الذى يربط بين حى شرق وحى غرب أعلى السكة الحديد لما له من أهمية كبرى للمواطنين المترددين على منطقة المحطة حيث تم تطوير الكوبرى وتغيير البلاط وترميم السلالم كما تم رفع كفاء الإنارة بما يليق بالمواطنين موجها بالحفاظ على ما تم تنفيذه ومتابعة الصيانة الدورية لكبارى وأنفاق المشاة.

وأضاف محافظ أسيوط أن الكوبرى الذى تم انشائه وصل تكلفته الاجمالية مليون جنيه لتسهيل نقل المواطنين بين شرق وغرب السكة الحديد خاصة بعد غلق مزلقان سكة حديد شارع رياض بوسط مدينة أسيوط تجنبًا للحوادث وحفاظاً على حياة المواطنين.























































