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صور .. غلق 7 مقاهى بالإسكندرية لمخالفات بالأمن الصناعى

الأحد، 25 أغسطس 2019 07:55 م
صور .. غلق 7 مقاهى بالإسكندرية لمخالفات بالأمن الصناعى غلق المقاهى بالإسكندرية
الاسكندرية - جاكلين منير

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شن حي وسط الإسكندرية حملة مكبرة  لفرض الانضباط وتهذيب الشوارع من الاشغالات والتعديات وكافة المخالفات، بمشاركة اللواء حسن الإمام قائد شرطة المرافق، رئيس وحدة المرافق بحي وسط ،ورئيس مباحث باب شرق.

وأشار بيان صادر اليوم، إلى أنه تم غلق 7 مقاهي، كافيهات، ومحلات بشوارع إسماعيل الفنجري، بورسعيد، عبد الحميد ابو هيف، محمد حجاب.

جاء ذلك وفقا لتوجيهات المحافظ وبقيادة اللواء محمد عبد الوهاب السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسكندرية والعميد  فادي وديع رئيس حي وسط.

شارك في الحملة مفتشة الأمن الصناعى، كافة الإدارات المعنية بالحي: مدير إدارة رخص المحلات ،مدير إدارة اشغال الطريق، ومدير جهاز النظافة .

غلق المقاهى (1)
غلق المقاهى 
غلق المقاهى (2)
غلق المقاهى
غلق المقاهى (3)
غلق المقاهى 
غلق المقاهى (4)
غلق المقاهى 
غلق المقاهى (5)
غلق المقاهى 
غلق المقاهى (6)
غلق المقاهى 
 
 
 
 

اخبار الاسكندرية

مقاهى الاسكندرية

حى وسط

الامن الصناعى

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